Concert "Anh trai say hi": Nữ khán giả cầm mic xin dừng chương trình để cứu người bị ngất

Một khán giả nữ gây bất ngờ khi lên tiếng xin dừng chương trình nhằm xử lý tình huống hỗn loạn tức thời.

Tối 7/12, concert Anh trai say hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình bắt đầu từ 19h15 với các phần giao lưu, quảng bá của nhà tài trợ, MC Quốc Bảo giữ vai trò dẫn dắt. Khán giả nữ cầm mic chia sẻ tại concert thứ 3 của "Anh trai say hi". (Ảnh: CMH) Sau ít phút diễn ra sự kiện, một khán giả nữ ở khu vực vé đứng gây bất ngờ khi cầm mic và nêu ý kiến. Cô nói: "Xin lỗi vì tôi đã phá chương trình, tuy vậy nơi đây đang có người bị ngất, khu vực rất hỗn loạn. Mong BTC xử lý vấn đề rồi hãy tiếp tục đêm nhạc". Nắm được sự việc, ê-kip sản xuất đã ngay lập tức giải quyết tình huống, sau đó thông báo với khán giả. Hành động của khán giả Anh trai say hi lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads... Bên cạnh một số ý kiến chỉ trích cho rằng cảm xúc bộc phát của cô gây ảnh hưởng tới sự kiện, không ít cư dân mạng cũng cho rằng đây là cách ứng xử nhân văn, đáng được khen ngợi. Trao đổi với Dân Việt, Nguyễn Hoàng Linh (22 tuổi, Hà Nội) cho biết đa số khán giả ở khu vực vé đứng đều đến từ sớm để có vị trí đẹp, dễ dàng chứng kiến màn biểu diễn của các thần tượng. "Do chờ đợi thời gian dài, có người từ sáng sớm, một số bạn nữ đã có biểu hiện mệt mỏi, đuối sức" - cô tiết lộ. Khán giả tham dự concert "Anh trai say hi" tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: VieChanel) Trước đó, tại các concert Anh trai say hi ở TP.HCM, không ít khán giả cũng từng ngất xỉu do trải qua thời gian dài chờ đợi hoặc điều kiện sức khỏe không ổn định. Điều này cũng xảy ra khá nhiều tại các chương trình âm nhạc lớn, quy tụ đông đảo người hâm mộ. Phát biểu trước truyền thông, ông Đinh Bá Thành - đại diện ban tổ chức cho biết 2 đêm diễn dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. Nếu điều này xảy ra, đêm diễn sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của nhóm nhạc quốc tế BlackPink tại Hà Nội. Nhà sản xuất Anh trai say hi đã tổ chức hai đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. Các đêm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn. Nhận định về sức nóng của concert Anh trai say hi, chuyên gia truyền thông Trần Hoài Linh cho rằng đây là tín hiệu mừng với thị trường giải trí Việt Nam. "Khán giả tới sân từ sớm, khao khát được chứng kiến một sự kiện tập trung các nghệ sĩ trẻ trong nước là điều ít chương trình làm được. Tuy vậy, các nhà sản xuất cũng cần trang bị tốt điều kiện y tế, khán giả nên đảm bảo và giữ gìn sức khỏe bản thân để sự kiện diễn ra tốt đẹp" - bà Linh chia sẻ với PV Dân Việt. Tham khảo thêm Dàn trai đẹp của “Anh trai say hi” viếng lăng, thăm ao cá Bác Hồ

