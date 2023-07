BLACKPINK đội nón lá, nói tiếng Việt, nhảy điệu "See tình" của Hoàng Thuỳ Linh

Đêm nhạc BLACKPINK tại Hà Nội với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả, lấp kín SVĐ Mỹ Đình. Clip: Thanh Loan.

Tối ngày 29 tháng 7 đã trở thành một đêm "nhớ đời" đối với hàng chục ngàn người hâm mộ nhạc K-pop tại Việt Nam khi ban nhạc nữ hàng đầu thế giới - BLACKPINK đã có màn trình diễn sôi động tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Không chỉ là một đêm nhạc thăng hoa, màn biểu diễn của BLACKPINK còn là món quà tuyệt vời dành tặng cho các fan hâm mộ trung thành.

Concert BLACKPINK được khán giả Việt lấp kín chỗ ngồi

Khán giả Việt Nam có mặt rất sớm để cổ vũ bốn cô gái đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Ma Yến.

Khán giả của BLACKPINK trải rộng với nhiều lứa tuổi. Ảnh: Ma Yến.

Sự kiện bắt đầu bùng nổ với màn xuất hiện hoành tráng của bốn cô gái BLACKPINK với ca khúc làm nên tên tuổi của họ, "How You Like That". Đám đông khán giả đã nhanh chóng lan tỏa năng lượng cuồng nhiệt khó tả trong khi giai điệu sôi động đầy cuốn hút từ BLACKPINK vang lên khắp sân vận động.

BLACKPINK xuất hiện đầy sôi động trong giai điệu ca khúc làm nên tên tuổi của họ "How you like that". Ảnh: Ma Yến.

Sân vận động Mỹ Đình được lấp đầy tới cùng, chỗ ngồi hầu như không còn một ghế trống, chỉ trừ một số ghế hạng vé cao cấp nhất Platinum. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sức nóng và sự háo hức của người hâm mộ đối với nhóm nhạc tài năng từ xứ sở Hàn Quốc này.

Khán giả Việt Nam lấp đầy SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trên sân khấu, sau màn trình diễn mở đầu nồng nhiệt với 3 ca khúc đầu tiên, các cô gái của BLACKPINK đã gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bốn cô gái cũng không quên gửi lời cảm ơn sự chân thành và tình yêu mà khán giả đã dành cho họ, đồng thời cảm ơn vì sự ủng hộ nồng nhiệt dù thời tiết nóng bức.



Sân khấu đơn giản nhưng qua ghi nhận của pv Dân Việt, concert BLACKPINK mang tới chất lượng âm thanh "miễn chê". Ảnh: Ma Yến.

Màn trình diễn của BLACKPINK có sự đơn giản về sân khấu với 3 màn hình led, tuy nhiên, chất lượng âm thanh lại được đánh giá cao và mang đến sự hài lòng cho đông đảo khán giả. Âm nhạc vang lên mạnh mẽ và lôi cuốn, khiến khán giả hoàn toàn chìm đắm trong không khí sôi động của đêm diễn.

Đức Phúc và Erik cũng tới để cổ vũ bốn cô gái BLACKPINK. Ảnh: Cổng TTCP.

Đa phần khán giả có độ tuổi từ 15-25, chủ yếu là những fan trung thành với nhạc K-pop và đặc biệt là BLACKPINK. Họ đã sẵn sàng dành cả ngày để đến xếp hàng, tham gia sự kiện và tận hưởng niềm vui cùng thần tượng.

Các khán giả nhí cũng hoà mình vào dòng người hâm mộ BLACKPINK, dĩ nhiên trang phục của cặp đôi Ngân Anh và Tú Anh cũng mang hai màu đen, hồng chủ đạo. Ảnh: Ma Yến.

Đặc biệt, một điểm đáng chú ý trong đêm nhạc là sự xuất hiện của nhiều fan nhí. Hai cô bé Nguyễn Ngân Anh (10 tuổi) và Nguyễn Tú Anh (5 tuổi) đã tới sân vận động Mỹ Đình trong trang phục đáng yêu, mang hai màu chủ đạo của nhóm BLACKPINK. Hai bé nắm chặt trong tay lightstick để cổ vũ cho thần tượng của mình. Hình ảnh đáng yêu này đã chinh phục không chỉ các fan hâm mộ mà còn cả những người quan tâm tới concert của BLACKPINK.

Ở giữa show diễn, Blackpink "lấy lòng" fan Việt bằng cách nhảy điệu "See tình" - ca khúc gây sốt của Hoàng Thùy Linh.