Công an bao vây nhiều giờ trong rừng tràm, đối tượng trộm xe máy mới bị bắt ở Long An

Nguyễn Văn Tuấn Anh (40 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) trộm xe bị công an phát hiện, trốn trong rừng tràm nhiều giờ mới bị sa lưới.