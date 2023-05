"Ngáo đá" trộm xe máy, châm lửa đốt

Trưa 21/5, Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) cho biết, vừa quyết định tạm giữ đối tượng Vũ Trung Thắng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20/5, một thanh niên dừng xe máy ven Quốc lộ 62 thuộc địa phận phường 6, TP.Tân An, sau đó châm lửa đốt, phương tiện bốc cháy dữ dội. Nhiều xe đang lưu thông phải đậu lại hoặc chuyển sang hướng khác. Lúc công an phường đến hiện trường thì chiếc xe biển số 62K3-7337 đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Tại hiện trường, đối tượng liên tục chửi bới, la hét và múa võ.

Lực lượng công an phường nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở. Bước đầu ghi nhận, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá".

Theo công an, đối tượng tên Vũ Trung Thắng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Chiếc xe máy, tang vật nghi phạm Thắng vừa lấy trộm tại địa bàn phường 3, TP.Tân An chạy hơn 3km ra Quốc lộ 62.