Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an trên địa bàn thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt trấn áp, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật. Điều tra khám phá các vụ án, chuyên án với tinh thần khẩn trương quyết liệt, hiệu quả. Giữ vững an trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4 ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố. . .



Công an TP.Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31 trên địa bàn thành phố. Ảnh: D.B

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Phối hợp tích cực với lực lượng công an trong đấu tranh và phòng chống tội phạm”, Thiếu tướng Viên nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cung yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tăng cường ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về: Kinh tế, môi trường, an ninh trật tự, giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. . .

Đà Nẵng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31. Ảnh: D.B

Tại buổi lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng cho hay, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoạt động phát triển kinh tế xã hội chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là ngành kinh tế du lịch. Vì vậy trong thời gian tới, thành phố cần môi trường an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và ngày 1/5, mùa du lịch hè và Kỳ Seagame 31. Ảnh: D.B

“Đề nghị lực lượng công an chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh từ xa. Huy động mọi lực lượng, phương tiện trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nhất”, ông Minh yêu cầu.

Ngoài ra, có phương án kế hoạch bố trí lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kịp thời xử lý những tình huống liên quan đến an ninh trật tự...