Công an điều tra vụ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị cha mẹ đánh, thương tích khắp người

Hình ảnh bé trai hơn 1 tuổi ở Hóc Môn (TP.HCM) nghi bị cha mẹ bạo hành. Ảnh: H.T

Ngày 12/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin vụ bé trai hơn 1 tuổi (ngụ tại nhà trọ đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghi bị cha mẹ đánh đập gây thương tích khắp người.

Thông tin ban đầu, sáng 12/4, cha mẹ của bé trai đưa đến phòng trọ của người cô ruột tên T. ở đường Tam Đông 20, cách nhà trọ bé trai này khoảng 200m gửi nhờ chăm sóc giùm.

Lúc này, chị T. phát hiện trên người bé trai bị có dấu hiệu mới bị bỏng khắp vùng mặt nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng.

Qua kiểm tra, chị T. phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương ở vùng lưng nghi bị chích tàn thuốc; vết thương ở vùng mặt, lỗ tai nghi bị đánh. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Chị T. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Đại diện Công an huyện Hóc Môn xác nhận, có một bé trai bị thương tích khắp người nghi do cha mẹ đánh. Hiện, Công an xã Thới Tam Thôn đang điều tra vụ việc.