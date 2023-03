Công an TP.HCM đã khởi tố Lê Văn Bậm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ảnh: CACC

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngoài ra, đơn vị này cũng đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và người tình là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) về hành vi hành hạ, ngược đãi và nghi cho cháu bé 3 tuổi sử dụng ma túy.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sau nhiều ngày truy tìm 2 đối tượng Bậm và Nguyên tại các địa điểm nghi vấn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số quận, huyện tại TP.HCM) đến 15h30 ngày 26/3, Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Khám xét nơi ở của Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

Tiến hành test nhanh, công an phát hiện Bậm và Nguyên dương tính với ma túy. Riêng cháu bé âm tính với ma túy.