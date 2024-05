Công an Hà Nội cảnh báo khẩn cấp sau vụ 2 học sinh đuối nước trên sông Hồng

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, trước đó cơ quan chức năng quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã xác định danh tính cũng như nguyên nhân 2 học sinh lớp 11 bị đuối nước trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một nhóm học sinh gồm 5 em chủ yếu sinh năm 2007 đã rủ nhau ra bờ sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy (địa bàn quận Long Biên) bơi lội.

Khu vực trên mặc dù nước xuống thấp, lộ rõ nhiều bãi bồi nhưng do các em thiếu kỹ năng, cộng thêm thời tiết nắng gay gắt nên đã có 2 em bị đuối nước.

Sau vụ 2 học sinh lớp 11 đuối nước trên sông Hồng, Công an TP.Hà Nội đã đưa ra một số khuyến cáo "nóng" với người dân. Ảnh: Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 học sinh trên sông Hồng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Long Biên, người dân thuyền chài tại khu vực huy động hỗ trợ nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 29/4, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 2 em dưới sông đưa lên bờ. Lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân để phối hợp giải quyết.

Trước vụ việc này, để đảm bảo an toàn sức khoẻ và phòng tránh tai nạn đuối nước, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần dạy cho trẻ em biết được mối nguy hiểm của đuối nước, không cho trẻ chơi, đùa, nghịch quanh ao, hồ nước, hố sâu để tránh bị ngã, rơi xuống hố; không được đi tắm, bơi ngoài biển, sông, ao hồ… mà không có người lớn biết bơi đi kèm và phao bơi an toàn.

Cần bố trí các biển cảnh báo, biển cấm và các giải pháp để bảo đảm an toàn như làm rào chắn, chặn lối vào các khu vực dễ xảy ra đuối nước như: sông, ao, hồ, hố sâu, thác nước, nơi dễ bị trượt, ngã nguy hiểm. Gia đình và nhà trường tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em, trang bị cho trẻ em những kiến thức cần thiết để tự cứu mình khi bị rơi xuống nước. Phụ huynh cần trang bị cho mình về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như: hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, lấy dị vật đường thở,… để có thể sơ cứu người bị đuối nước.