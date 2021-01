Công an Hà Nội lên phương án thế nào để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII?

Sáng nay (20/1), các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị Công an TP.Hà Nội triển khai và ra quân bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, quá trình xây dựng phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an TP đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an và TP.Hà Nội thống nhất hiệp đồng trong phối hợp thực hiện; phân công trách nhiệm, phạm vi, vị trí, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, công an quận, huyện, thị xã và hướng dẫn chi tiết cơ chế phối hợp, xử lý các tình huống đột xuất; tại phương án, mỗi khu vực bảo vệ đều có sơ đồ, nguyên tắc, vị trí bố trí lực lượng cụ thể, chi tiết...

Các đại biểu chứng kiến lễ ra quân của Công an TP Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội cũng thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các tổ công tác bảo vệ phục vụ việc chỉ huy, điều hành công tác bảo vệ.

Ngoài các đơn vị tham gia trực tiếp phương án bảo vệ Đại hội, Công an TP còn phân công nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường mọi biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách và tổ chức trực 100% quân số trong thời gian diễn ra Đại hội để sẵn sàng huy động, hỗ trợ công tác bảo vệ và xử lý tình huống.

Trước khi triển khai phương án chính thức, Công an TP phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan tổ chức diễn tập, tổng duyệt để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Công an TP.Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an và Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác bảo đảm trật tự, an toàn Đại hội.

Công an TP cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn để Đại hội diễn ra thành công.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân...; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Công an TP hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của các đồng chí, Công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội giao phó", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, phát biểu giao nhiệm vụ cho Công an TP.Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam yêu cầu Công an TP tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công an thành phố tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội.

Sau hội nghị, các lực lượng Công an TP.Hà Nội đã tiến hành ra quân bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.