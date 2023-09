Công an Hà Nội phối hợp diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại trụ sở Bộ Công an

Cục Hậu cần Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an.

Ngày 29/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, nhằm chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" qua đó nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố cho cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Công an, Cục Hậu cần phối hợp với Công an TP.Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện.

Chủ trì diễn tập phương án có Thiếu tướng Phạm Văn Sơn - Cục trưởng Cục Hậu cần và đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía Công an TP.Hà Nội có Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Tình huống giả định là xảy ra cháy ở khu vực để xe ô tô. Ảnh: CAHN

Giả định tình huống xảy ra cháy ở khu vực để xe ô tô tầng P01-BB3. Nguyên nhân cháy là do 1 xe ô tô bị rò rỉ xăng, hơi xăng kết hợp ôxy trong không khí tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ, sau đó gặp nguồn nhiệt từ hệ thống dây dẫn bị mòn lớp vỏ cách điện, gây cháy.

Trong quá trình thoát nạn, tại khu vực lối ra tầng hầm, do tâm lý hoảng loạn, mất tầm nhìn, nên đã xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô, khiến 2 người lái xe bị bất tỉnh và mắc kẹt trong xe.

Khi các lực lượng đang triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực để xe thì tiếp tục phát hiện 1 đám cháy xảy ra tại tầng 5 nhà khách. Do quá trình thoát nạn 1 người đã làm đổ cốc nến gây cháy trong phòng nghỉ, đám cháy có khả năng tiếp tục lan rộng nếu không được cứu chữa kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã huy động lực lượng xử lý đám cháy, hướng dẫn thoát nạn, đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại buổi diễn tập. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy thuộc Công an TP.Hà Nội đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận khu vực lân cận cận nhanh chóng phối hợp tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Trong thời gian ngắn, các lực lượng phối hợp đã đưa số người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn; tài sản, phương tiện được cứu hộ đảm bảo, đám cháy được dập tắt.

Tại buổi diễn tập, Đại tá Dương Đức Hải cho biết, diễn tập có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm vụ thực hiện các biện pháp chủ động, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Qua đó cán bộ chiến sĩ được thực hành kỹ năng cứu nạn cứu hộ, phát huy tính chủ động trong xử lý tình huống. Đây cũng là biện pháp kiểm tra phương tiện, sự phối hợp các lực lượng, qua đó nâng cao trình độ, khả năng ứng trực, xử lý tình huống khẩn nguy công tác chiến đấu.

Đồng thời cũng là phương pháp để kiểm tra hoạt động tốt của các thiết bị phương tiện tại cơ sở, nhà ở, làm việc nhiều tầng, có tầng hầm chứa nhiều loại phương tiện để qua đó kịp thời phát hiện, thay thế, bảo dưỡng phục vụ công tác sẵn sàng ứng trực, chiến đấu.

Phát biểu chỉ đạo và rút kinh nghiệm buổi diễn tập, Thiếu tướng Phạm Văn Sơn đã biểu dương sự cố gắng, tích cực tập luyện và hợp luyện. Trong diễn tập, các đơn vị, lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt công tác chỉ huy, điều hành diễn tập đúng kịch bản đề ra; phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng được cả yêu cầu về thời gian, kỹ thuật và chiến thuật, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, trước tình hình cháy, nổ trên địa bàn toàn quốc vẫn diến biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ còn rất lớn, do vậy chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác phòng cháy và chữa cháy, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý những tình huống cháy, nổ.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa và phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường công tác PCCC; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 18 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; các quy định của Luật PCCC với tinh thần "thượng tôn pháp luật…