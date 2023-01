Công an huyện Mê Linh phát hiện 175 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy trong năm 2022

Theo báo cáo, năm 2022, Công an huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc, vấn đề liên quan đến an ninh chính trị; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội trên địa bàn.



Đại tá Lê Ngọc Ly - Trưởng Công an huyện Mê Linh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Anh: Cổng TTĐT huyện Mê Linh.

Đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Seagames 31; Lễ công bố, đón nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba, công bố điểm di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng và Lễ hội hoa Mê Linh lần thứ nhất năm 2022.

Năm 2022, trên địa bàn Huyện đã xảy ra 113 vụ phạm tội về trật tự xã hội, các lực lượng Công an huyện đã điều tra, phá án 96/113 vụ, bắt xử lý 221 đối tượng đạt tỷ lệ 85%. Trong đó 11 vụ, 15 đối tượng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%.

Phát hiện, điều tra, phá án 49 vụ, 50 đối tượng trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, 109 vụ, 109 đối tượng về lĩnh vực môi trường, xử lý hình sự 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp nhận 297 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, kết thúc xác minh 266 đơn tin, đạt tỷ lệ giải quyết 90%.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường.

Lực lượng Công an huyện; Công an các xã, thị trấn tập trung triển khai Luật Cư trú, Đề án 06 của Chính phủ về làm sạch dữ liệu dân cư, cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử; thực hiện phân cấp đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại Công an huyện và đăng ký, cấp biển số xe mô tô tại Công an các xã, thị trấn.

Ngoài ra, Công an huyện Mê Linh cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 41 triệu đồng.

Vận động nhân dân giao nộp 10 viên đạn quân dụng, 10 quả pháo cối, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện, xử lý 985 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện 175 cơ sở vi phạm, phạt tiền 5,8 tỷ đồng, tạm đình chỉ 24 cơ sở, đình chỉ 16 cơ sở.