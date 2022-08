Công an huyện Thường Tín phát huy truyền thống vẻ vang 77 năm Công an nhân dân Việt Nam

Thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ sau khi hợp nhất với Thủ đô Hà Nội (2008), Công an huyện Thường Tín đã phát huy những thuận lợi, chủ động làm tốt chức năng thường trực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Lực lượng công công an xã thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Để ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, CBCS Công an huyện đã quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn các quan điểm của Đảng, Nhà nước, làm tốt chức năng thường trực, tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác ANTT. Các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với cơ sở và các ngành chức năng, đảm bảo tốt an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tôn giáo. Tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh, giữa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm với liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn huyện.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện đã điều tra khám phá 33 vụ án hình sự các loại, trong đó có một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm; truy bắt, vận động đầu thú 07 đối tượng truy nã. Tỷ lệ điều tra, khám phá, giải quyết án hình sự hằng năm đạt trên 75%, trọng án đạt 100%. Công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm đều được chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tranh thủ tối đa nhân lực, vật lực, thời gian để triển khai và thực hiện nghiêm túc Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân và thực hiện chuyển đổi số Quốc gia, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, chúc mừng lực lượng Công an huyện sau khi phá 1 vụ án nghiêm trọng.

Công an huyện đã hoàn thành công tác bố trí Công an chính quy tại 28/28 xã trên địa bàn, mỗi Công an xã có từ 05 – 07 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy. Đây là lực lượng được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tư cách đạo đức tốt, giúp nắm và giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Từ khi triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhất là trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, vai trò của lực lượng Công an xã là vô cùng quan trọng trong việc triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết, khoanh vùng, giám sát cách ly phòng chống dịch.

Trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, với nhiều chiến công và thành tích nổi bật trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Thường Tín đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của ngành. Năm 2021, Công an huyện Thường Tín vinh dự được UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua. Những thành tích, chiến công xuất sắc đó đã ghi tiếp vào lịch sử truyền thống vẻ vang của Công an huyện Thường Tín nói riêng và tô thắm thêm truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã và đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Công an huyện Thường Tín tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt chức năng thường trực, tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tập trung đổi mới các mặt công tác, đổi mới phương thức đấu tranh, phối hợp với các lực lượng, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ma túy, tăng cường kỷ cương xã hội trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Thường Tín sớm trở thành Quận của Thủ đô Hà Nội.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Tín phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu dành nhiều thành tích, chiến công mới, xây dựng lực lượng Công an huyện thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, xứng đáng với sự mong đợi, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện”- Đại tá Nguyễn Tiến Tần khẳng định.