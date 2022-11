Một phòng karaoke thuộc cơ sở cơ sở kinh doanh Boss Restaurant & KTV thời điểm công an kiểm tra. Ảnh: CACC



Chiều 17/11, Công an TP.HCM cho biết, lúc rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh Boss Restaurant & KTV (Công ty trách nhiệm hữu hạn karaoke Nghệ thuật Đại Phú Hào, số 27-29-31 đường số 9A, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị đưa tất cả 232 người tại cơ sở kinh doanh Boss Restaurant & KTV về trụ sở Công an huyện làm việc. Ảnh: CACC



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có 15 phòng đang hoạt động với 81 khách (32 khách là người nước ngoài), 89 nhân viên nữ và 62 nhân viên nam phục vụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử lý theo thẩm quyền với các lỗi như kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h mỗi ngày.

Bên cạnh đó, theo biên bản, cơ sở sắp xếp vật tư hàng hóa, phương tiện và vật dụng cản trở lối thoát nạn. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Cơ sở này còn giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

Tại phòng hát karaoke trên lầu 4, lực lượng chức năng thu giữ 1 bình khí cười (N2O) và tại hầm xe của tòa nhà, thu giữ 18 bình khí cười (N2O) trong xe ô tô của cơ sở karaoke BOSS. Cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh hàng hóa có điều kiện và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị đưa tất cả 232 người về trụ sở Công an huyện làm việc. Qua kiểm tra nhanh, có 11 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm 3 khách người nước ngoài, 1 khách người Việt Nam, 4 nhân viên nam, 3 nhân viên nữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao tất cả các đối tượng cho Công an huyện Bình Chánh để tiến hành các thủ tục tiếp theo để làm rõ các sai phạm của cơ sở kinh doanh BOSS Restaurant & KTV và truy xét nguồn cung cấp các bình khí cười, đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý các trường hợp qua kiểm tra nhanh có kết quả dương tính với chất ma túy.