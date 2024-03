Hơn 22kg ma túy được giấu tinh vi trong gói cà phê, bắt 6 đối tượng, mời 14 người làm việc

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, thu giữ hơn 22kg ma túy các loại.



Hơn 22kg ma túy "ngụy trang" trong các gói cà phê

Lê Văn Hoàn (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Dương), Lê Minh Long (SN 2000, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng nhiều người khác đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Các gói ma túy được "ngụy trang" trong gói cà phê rất tinh vi. Ảnh: Hoàng Minh

Theo cơ quan điều tra, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, cảnh sát phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Khoảng 14h ngày 8/3, cảnh sát tiến hành kiểm tra nơi ở của Lê Văn Hoàn (SN 2003) ở tỉnh Bình Dương.

Tại đây, cảnh sát thu giữ 4 kg thuốc lắc, 1 kg ketamine, 1 bịch bột ma túy; 4 kg ma túy đá, 15 bánh heroin, 2 điện thoại di động.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Long khi người này đang chuẩn bị vượt biên sang Campuchia.

Tại tiệm hớt tóc của Long và căn hộ chung cư ở phường An Phú, cảnh sát bắt giữ nhiều đối tượng cùng số lượng lớn ma túy các loại.

Tổng tang vật mà ban chuyên án thu giữ hơn 22kg ma túy các loại. Theo cơ quan điều tra, hiện 6 đối tượng đã bị bắt giữ, cảnh sát cũng mời làm việc 14 người.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.