Công an Lai Châu phá thành công chuyên án 1223A

Theo đó, vào hồi 11h30, ngày 16/12, tại km1 +800, tỉnh lộ 143, thuộc địa phận bản Phiêng Phát (Trung Đồng, Tân Uyên, Lai Châu) lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã chủ trì trực tiếp phá thành công chuyên án 1223A, bắt quả tang đối tượng Cứ A Anh, (SN 1995) trú tại xã Noong U (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 16 bánh chất bột màu trắng (5,46kg), theo lời khai của đối tượng là heroin.



Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét hỏi đối tượng Cứ A Anh. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Khẩn trương mở rộng điều tra, ngay sau đó, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Giàng A Chua (SN 1991) trú tại xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). A Chua là đồng bọn của Anh, đang làm nhiệm vụ đi cảnh giới, dò đường. Hiện các đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Buổi chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tới biểu dương, thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh, phá thành công chuyên án.

Đối tượng Giàng A Chua bị bắt giữ tại Công an tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Tại lễ biểu dương, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Chiến công của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là nét son, khẳng định lực lượng Công an Lai Châu nghiêm túc, mưu trí, trách nhiệm, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, đó là: Quyết tâm "tuyên chiến" với các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đối tượng Cứ A Anh bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu mong muốn, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Lai Châu, tiếp tục hăng hái triển khai kế hoạch cao điểm, thi đua sôi nổi lập nhiều chiến công vang dội hơn nữa trong trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.