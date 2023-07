Công an Lai Châu: Phá thành công chuyên án, bắt đối tượng dùng búa giết người

Công an Lai Châu phá nhanh chuyên án giết người ở Sìn Hồ

Vào hồi 10h30 ngày 9/7 Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) nhận được tin báo của Công an xã Tả Phìn về việc bà Chẻo Diển Hin (SN 1950) bị tử vong tại nhà riêng tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn; nguyên nhân tử vong ban đầu xác định do vết thương sọ não hở, chấn thương dập nát vùng mặt phải, vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người man rợ.

Ngôi nhà gỗ, hiện trường vụ trọng án ở bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập các thông tin liên quan xác định đồng thời báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, gây dư luận hoang mang trong quần chúng, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0723G, phân công Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra là Đại tá Phạm Hải Đăng làm trưởng ban. Nhiều cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm của các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ được điều ngay hiện trường vụ án ổn định tình hình, điều tra làm rõ.

Đại tá Phạm Hải Đăng cùng nhiều cán bộ chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm của các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ đến ngay hiện trường vụ án ổn định tình hình, điều tra làm rõ vụ án. Ảnh: Công an Lai Châu.

Sau 4 ngày khẩn trương xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Sìn Hồ phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây án là Tẩn Yêu Hò (SN 1960), trú tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Tẩn Yêu Hò khai nhận do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước nên Hò có ý định giết bà Hin.

Biết bà Hin sống một mình, ít giao du với mọi người, nên vào khoảng hơn 19 giờ, ngày 5/7 lúc trời đã nhá nhem tối, Hò lấy một chiếc búa đinh có cán bằng gỗ, một mình đi bộ sang nhà bà Hin. Khi đến cửa, Hò nhìn vào trong nhà thì thấy bà Hin đang ngồi xổm lưng quay ra phía cửa nhà, đối tượng đã lẻn đến sau lưng bà Hin, dùng tay phải cầm búa đập liên tiếp nhiều nhát vào người bà Hin làm bà ngã ngửa nằm bất động trên nền nhà.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Sìn Hồ phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây án là Tẩn Yêu Hò. Ảnh: Công an Lai Châu.

Sau khi gây án đối tượng cầm búa đi ra bờ ruộng ngay trước cửa nhà bà Hin, lấy nước ruộng rửa sạch búa rồi về nhà cất chiếc búa vào trong giỏ nhựa màu đen của gia đình.

Khi thấy lực lượng Công an đến bản Sèng Lảng điều tra vụ án Hò tỏ ra rất bình thản vì nghĩ hành vi của mình được che đậy. Đến khi bị bắt giữ Hò đã thốt lên tâm phục khẩu phục.

Chiếc búa đinh, hung khí Tẩn Yêu Hò dùng để gây án. Ảnh: Công an Lai Châu.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Tẩn Yêu Hò để điều tra về hành vi giết người; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.