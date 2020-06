Công an Lạng Sơn nói gì về clip CSGT rút súng trấn áp tài xế vi phạm?

Clip lan truyền trên MXH về hình ảnh CSGT Lạng Sơn được cho là chĩa súng vào phương tiện vi phạm giao thông.

Nội dung clip cho thấy, sự việc diễn ra vào khoảng 9h55 -10h ngày 27/6.

Theo đó, phát hiện xe vi phạm, hai CSGT ngồi trên mô tô quay đầu đuổi theo xe tải lưu thông theo chiều ngược lại. Sau khi mô tô vượt lên phía trước, CSGT ngồi sau ghi hình biển số xe tải, sau đó cầm dùi cui ra hiệu lệnh cho tài xế dừng lại và tấp vào lề. Tuy nhiên tài xế xe tải không làm theo hiệu lệnh mà tiếp tục bỏ chạy. Sau khi truy đuổi tiếp và vượt lên, CSGT ngồi sau dùng biện pháp mạnh, rút súng chĩa về phía xe tải. Sau đó, tài xế xe tải đã phải dừng lại.

Sáng 29/6, trao đổi với Dân Việt, ông Dương Văn Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận sự việc trên xảy ra trên QL1A, đoạn qua địa bàn TP.Lạng Sơn. Khi đó, tổ công tác do Phòng CSGT (PC08) chủ trì phối hợp với Công an TP.Lạng Sơn gồm 6 người, phối hợp sử dụng xe mô tô và ô tô tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Trong lúc tuần tra, 2 chiến sĩ Đội CSGT Công an TP.Lạng Sơn phát hiện tài xế Đào Việt Thanh (SN 1989, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô mang BKS 29C - 887.39 đang sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế trên đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, bất chấp việc có thể gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người tham gia giao thông.

Hình ảnh CSGT Lạng Sơn sử dụng súng trấn áp phương tiện vi phạm. (Ảnh cắt từ clip)

Trước tình huống trên, chiến sĩ CSGT đã sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để trấn áp, bảo đảm an toàn cho lực lượng chức năng và ATGT trên đường. Sau đó, tài xế trên đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng CSGT, đây là trường hợp được phép thực hiện công cụ hỗ trợ, bảo đảm quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Theo đó, người được giao công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ trong trường hợp ngăn chặn phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, trừ phương tiện giao thông của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, để dừng phương tiện đó trong trường hợp đối tượng điều khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác.