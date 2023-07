Công an Long An truy tìm tài xế xe 7 chỗ phóng nhanh, tông xe máy khiến đôi vợ chồng té xuống đường Công an Long An truy tìm tài xế xe 7 chỗ phóng nhanh, tông xe máy khiến đôi vợ chồng té xuống đường bất tỉnh

Tài xế ô tô lưu thông tốc độ nhanh va chạm với xe máy của đôi vợ chồng đi cùng chiều khiến hai người văng khỏi xe ngã xuống đường bất tỉnh. Tuy nhiên, tài xế ô tô vẫn cố tình chạy khỏi hiện trường.