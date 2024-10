Công an ngăn cản kịp thời người phụ nữ chuyển 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Ngày 3/10, Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho hay, cán bộ chiến sỹ đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền.

Sự việc xảy ra sáng 1/10, Công an phường Đại Mỗ nhận được thông tin của người dân về việc bà N.T.M, trú tại phường Đại Mỗ đang đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank yêu cầu rút toàn bộ số tiền 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản.



Công an phường Đại Mỗ kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền. Ảnh: CA ĐM

Cán bộ chiến sỹ CAP Đại Mỗ đã đến mời bà M đến trụ sở Công an phường để xác minh làm rõ. Quá trình làm việc, bà M có nhiều biểu hiện hoang mang, lo lắng. Sau khi được trấn an, bà M kể lại lý do đi rút tiền tiết kiệm.

Theo bà M, sáng cùng ngày có một đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an gọi điện thoại thông báo nội dung "bà có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển số tiền là 200 triệu đồng để "phục vụ điều tra" chứng minh bản thân trong sạch".

Ngay sau đó bà M đã mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng ra ngân hàng đề rút tiền và chuyển cho đối tượng.

Lực lượng CAP Đại Mỗ đã trao đổi với bà N.T.M rằng đây là vụ lừa đảo và đề nghị bà tạm dừng ngay các thủ tục chuyển tiền.