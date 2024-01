Công an phát hiện bên trong căn nhà ở Phan Thiết có dấu hiệu liên quan đến tiền giả Công an phát hiện bên trong căn nhà ở Phan Thiết có dấu hiệu liên quan đến tiền giả

Sáng 6/1, Công an Quận 12, TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã kiểm tra hành chính 1 căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP.Phan Thiết và phát hiện trong căn nhà này có dấu hiệu liên quan đến tiền giả.