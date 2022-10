Công an quận 1 bắt 2 đối tượng cướp iPhone 12 Promax của du khách nước ngoài

Trái qua, Trần Văn Sơn và Đàm Trần Anh Sang rủ nhau rảo quanh các tuyến đường trung tâm quận 1 TP.HCM cướp iPhone 12 Promax của nam du khách nước ngoài bị Công an quận 1 bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 2/10, Công an quận 1, TP. HCM cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai 2 đối tượng Trần Văn Sơn và Đàm Trần Anh Sang, cùng sinh năm 2002, ngụ quận 7, để làm rõ hành vi "cướp giật tài sản" của du khách nước ngoài.

Trước đó, Sang và Sơn rủ nhau rảo quanh các tuyến đường trung tâm quận 1TP. HCM để cướp giật tài sản.

Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 1/10, cả hai phát hiện anh Umurzakhov Alimzhan đang đi bộ trên vỉa hè đường Mạc Thị Bưởi (phường Bến Nghé, quận 1), tay có cầm điện thoại Iphone 12 Promax nên Sang áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó đến Công an phường Bến Nghé trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 1 lập tức xuống hiện trường thu thập camera an ninh và truy xét nghi can.

Đến chiều ngày 1/10, trinh sát đã bắt được Trần Anh Sơn và Đàm Trần Anh Sang. Tại cơ quan Công an, cả 2 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó Sang đã từng bị cảnh sát hình sự quận 1 bắt về tội "cướp giật tài sản" và mới ra tù cuối năm 2021.

Ngày 2/10, Công an quận 1 tiến hành trao trả tài sản là chiếc điện thoại cho nam du khách.