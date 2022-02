Công an Quận Bắc Từ Liêm phản hồi thông tin Dân Việt đăng tải về một số bất cập ở chợ đầu mối Minh Khai

Trong văn bản của Công an Quận Bắc Từ Liêm gửi Báo Điện tử Dân Việt có nêu:

Ngày ngày 14/1/2022, Dân Việt có đăng tải bài viết về "Hà Nội: Đình chợ xây 7 tỷ nhưng không ai vào, xập xệ, nhếch nhác...và còn nhiều bất cập cần tháo gỡ", nội dung phản ánh: một số chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hà Nội như chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm), khu chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa) xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, công tác quản lý chợ vẫn còn bị buông lỏng, ban quản lý chợ vẫn để các hộ bày bán, lấn chiếm, vi phạm thiết kế...

2 khu đình chợ ở chợ đầu mối Minh Khai được xây dựng 7 tỷ đồng nhưng tiểu thương chỉ kinh doanh được ở phía bên ngoài. Còn bên trong đình chợ thì bỏ không. Ảnh: Nguyễn Chương





Công an Quận Bắc Từ Liêm có trao đổi lại như sau: Chợ đầu mối nông sản Minh Khai là chợ hạng 1, được UBND TP Hà Nội giao Công ty TNN MTV Đầu tư và Phát triển nông thôn TP Hà Nội quản lý, khai thác. Theo quy hoạch, chợ được xây dựng thành 04 khu (A,B,C,D) và có 01 bãi đỗ xe trung chuyển có diện tích 9.951m2. Riêng khu A được chia thành 2 khu đình chợ là A1 và A2.

Năm 2018, sở Công Thương Hà Nội có văn bản bố trí, sắp xếp 08 ngành hàng kinh doanh tại khu đình chợ A1, A2 gồm: thủy hải sản tươi sống; cá các loại; cá thủy sản khô; thịt bò, thịt trâu, thịt lợn; các loại thịt gia súc, gia cầm; hàng khô; rau củ quả các loại. Hằng ngày, chợ hoạt động từ 17h00' đến 8h00' sáng hôm sau, do Ban quản lý chợ điều hành.

Công an Quận Bắc Từ Liêm gửi văn bản phúc đáp thông tin đăng tải trên Báo Dân Việt phản ánh ngày 14/1/2022 về vấn đề "Hà Nội: Đình chợ xây 7 tỷ nhưng không ai vào, xập xệ, nhếch nhác...và còn nhiều bất cập cần tháo gỡ".

Trong những năm qua, Công an Quận đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại chợ đầu mối Minh Khai, cụ thể như sau:

- Phối hợp tham mưu UBND Quận, Ban chỉ đạo 197 uận đánh giá công tác đảm bảo trật tự văn đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... tại chợ đầu mối Minh Khai trong các buổi giao ban định kỳ, giao các đơn vị chức năng phối hợp Ban Quản lý chợ xử lý.

- Chỉ đạo các đội nghiệp vụ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Quận kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối Minh Khai khi mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa,...

- Chỉ đạo Công an phường Minh Khai tham mưu UBND phường thành lập Tổ công tác liên ngành tổ chức tuyên truyền, duy trì công tác xử lý vi phạm từ 05h30' đến 08h00' hàng ngày, ngoài ra có kế hoạch kiểm tra đột xuất. Đồng thời, phối hợp với các đội nghiệp vụ và các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; duy trì lực lượng chống tái vi phạm.

Kết quả: Đã xử lý 112 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phạt tiền 37.450.000 đồng; 23 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch Covid-19, phạt tiền 46.000.000 đồng; 02 trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tịch thu tiêu hủy 07kg gia cầm không rõ nguồn gốc; 01 trường hợp thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ (thịt lợn), phạt tiền 482.560 đồng; 01 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, phạt tiền 7.800.000 đồng; đồng thời, có văn bản yêu cầu khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH.

Trong thời gian tới, Công an Quận tiếp tục tham mưu UBND Quận, Ban chỉ đạo 197 Quận đôn đốc các phòng, ban, ngành và UBND phường Minh Khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại chợ đồ mối Minh Khai. Đề nghị Công ty TNHH MTX Đầu tư và Phát triển nông thôn TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý chợ quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo đúng quy hoạch; bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh trong chợ phù hợp với phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, Công an Quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an phường Minh Khai tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, PCCC&CNCH... theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phía công an Quận Bắc Từ Liêm cũng bày tỏ rất mong được Báo Dân Việt tiếp tục phối hợp với Công an Quận trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.