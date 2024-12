Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) truy tìm chủ sở hữu chiếc xe máy liên quan tới vụ án trộm cắp tài sản

Ngày 20/12/2024, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can đối với Tạ Văn Hiệp (SN 1972, thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Quang (SN 1977, xã thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiếc xe gắn máy liên quan tới vụ án trộm cắp tài sản chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh. CQCC.

Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ: 01 chiếc xe máy Honda Wave, màu trắng, mang biển kiểm soát 99K1-337.58, số khung: RLHJA3929LY002424L; Số máy: JA39E2002461, đăng ký lần đầu năm 2020.

Tuy nhiên, trong quá đình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu của chiếc xe máy trên do chiếc xe máy mua bán qua nhiều lần.

Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Quận Cầu Giấy thông tin tới người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan tới chiếc xe máy nêu trên nhằm phục vụ cho công tác điều tra.