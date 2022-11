Ngày 15/11, Công an TP.Đà Lạt cho biết vừa tạm giữ đối tượng Lê Trung Thiên Phước (33 tuổi, trú tại 27i, đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Đà Lạt) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

Trong sáng cùng ngày, ngay sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Festival hoa Đà Lạt năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 4 kiểm tra nhà trọ của Lê Trung Thiên Phước và một người bạn gái của Phước.

Bắt đối tượng sử dụng ma tuý ở Đà Lạt, phát hiện nhiều cỏ Mỹ, thuốc lắc. Ảnh: CTV

Tại phòng trọ của Phước, lực lượng chức năng phát hiện trên bàn có một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Tại khu vực trên bàn gấp phía trong phòng ngủ có một số hộp nhựa, hộp kim loại và túi nilông bên trong có nhiều vật thực vật khô nghi là ma túy.



Ngoài ra, công an còn phát hiện tủ trong phòng một hộp gỗ có 3 ngăn kéo chứa 2 gói nilông chứa chất tinh thể màu trắng, 1 gói nilông chứa một mảnh viên nén màu tím, 1 gói nilông chứa hai viên nén màu xanh và 1 gói nilông khác chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đối tượng Phước làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: CTV

Làm việc với lực lượng công an, Thiên Phước khai nhận chất tinh thể màu trắng và số viên nén là các dạng ma túy đá, thuốc lắc, ketamine do Phước mua về cất trữ để sử dụng. Số thực vật khô trong hộp nhựa Phước cũng khai nhận là ma túy dạng cỏ Mỹ.

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Trung Thiên Phước. Bên cạnh đó, thu giữ niêm phong tại chỗ đối với các tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.