Công an quận Thanh Xuân khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC dịp nghỉ lễ và trong mùa nắng nóng

Để bảo đảm an toàn PCCC, Công an quận Thanh Xuân khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC dịp nghỉ lễ.

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4 và 01/5 năm nay, người dân được nghỉ 5 ngày, đây là khoảng thời gian nghỉ lễ dài, các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp đẩy lên cao. Bên cạnh đó, những tác động mạnh mẽ từ biến đổi khí hậu, nắng nóng gia tăng dẫn theo nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Công an quận Thanh Xuân khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC dịp nghỉ lễ và trong mùa nắng nóng I. Các biện pháp PCCC đối với hộ gia đình 1. Kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat, rơle tự đóng ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất. 2. Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị sử dụng điện để lâu ngày không hoạt động để sẵn sàng phục vụ các hoạt động khi bước vào mùa nắng nóng. Các thiết bị điện, điện tử đã hư hỏng, quá cũ nên đươc kiểm tra và thay mới để đảm bảo an toàn PCCC. 3. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Tắt hết các thiết bị điện không sử dụng trước khi ra khỏi nhà. Nếu cần thiết có thể tắt hẳn cầu dao điện tổng của cả căn nhà nếu không hoạt động trong dài ngày. 4. Không sạc điện thoại, xe máy (xe đạp) điện hoặc các thiết bị tiêu thụ điện khác qua đêm (đặc biệt trong những ngày đi du lịch, nghỉ mát...). 5. Trang bị sẵn bình chữa cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, vật dụng phương tiện thoát nạn.... 6. Chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn. Không bố trí đồ vật cản trở đường, lối, cửa thoát nạn. 7. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt đảm bảo ngăn cách an toàn với các khu vực khác. 8. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, đồ dùng, hàng hóa dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu… phải kín. Không nên để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí khói độc khi nổ máy. 9. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. 10. Nhờ người thân, hàng xóm hoặc bạn bè thân thiết,... đến trông nhà (trong trường hợp có thể) hoặc gọi điện báo cho chủ hộ, chủ phòng trọ nơi mình đang thuê giúp trông coi, theo dõi để kịp thời phát hiện những bất thường nếu có sự cố hay cháy, nổ xảy ra. 11. Nếu điều kiện cần hoặc bắt buộc, nên thực hiện việc lắp đặt camera quan sát nhà ở qua điện thoại để kịp thời cảnh báo cho lực lượng chức năng PCCC nếu chẳng may có sự cố cháy, nổ xảy ra. II. Các biện pháp PCCC đối với cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh 1. Tăng cường phổ biến, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tự kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC; đặc biệt là công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. 2. Luôn chuẩn bị sẵn sàng thiết bị và các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. 3. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, sản xuất. Sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy theo quy định. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất. 4. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC, công cụ phá dỡ (hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy; búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang, dây hạ chậm, nguồn nước…) để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra. 5. Tắt hết các thiết bị điện không sử dụng khi ra khỏi cơ quan, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, công ty, xưởng sản xuất... để nghỉ lễ dài ngày. Nếu cần thiết có thể tắt hẳn cầu dao điện tổng của cả cơ sở, cửa hàng, công ty, xưởng sản xuất nếu không hoạt động trong dài ngày. 6. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ (bình chữa, hệ thống báo cháy tự động, phương tiện tháo dỡ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ...) sắp xếp, bố trí ở những nơi đúng quy định, thuận tiện sử dụng khi có sự cố xảy ra...: không chứa cồn, hóa chất, chất cháy gần các khu vực nhà bếp, phòng server/phòng dữ liệu, nhà kho, phòng làm việc có nhiều các đồ điện tử, hóa chất,... Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114, App BAOCHAY 114, Đội CS PCCC&CNCH - Công an quận Thanh Xuân qua số điện thoại 024.35510667 hoặc Công an phường gần nhất. Đồng thời tổ chức chữa cháy và tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn./.