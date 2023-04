Quận Thanh Xuân: Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới Quận Thanh Xuân: Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

UBND quận Thanh Xuân và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm quận Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023", với chủ đề "Bảo đảm an ninh, An toàn thực phẩm trong tình hình mới".

