Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Ngày 03/01/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp với Công an xã Tả Lèng (Tam Đường, Lai Châu) và gia đình đối tượng, vận động thành công đối tượng Giàng A Thênh (SN 2007) ra đầu thú. Thênh là đối tượng truy nã nguy hiểm, đã bị Công an thành phố Lai Châu truy nã về hành vi "cố ý gây thương tích".



Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 26/11/2022, tại khu vực chợ đêm San Thàng (San Thàng, thành phố Lai Châu) nhóm của Giàng A Bềnh (SN 2006), Giàng A Thênh (SN 2007), Giàng A Dũng (SN 2007), đã xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm của Hảng A Tương Đối (SN 2007), Hảng A Dũng (SN 2007), Lý A Hồng (SN 2007) cùng cư trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Hậu quả, nhóm của Dũng đã dùng hung khí gây thương tích làm Đối bị tổn hại 29% sức khỏe, Hảng A Dũng bị tổn hại 01% sức khỏe, Hồng bị tổn hại 53% sức khỏe.

Đối tượng truy nã Giàng A Thênh ra đầu thú tại Công an thành phố Lai Châu. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng là Bềnh, Dũng, Thênh đều bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Lai Châu) đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng. Ngày 27/12/2023, Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp với Công an xã Tả Lèng, vận động được đối tượng Giàng A Dũng ra đầu thú.

Sau khi được gia đình và Cơ quan Công an vận động, đối tượng Thênh cũng đã liên hệ xin trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sau hơn một năm chui lủi lẩn trốn, cuộc sống rất khổ cực.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm tại Thái Nguyên

Với quyết tâm không để đối tượng truy nã còn lại trong vụ án "cố ý gây thương tích" ở ngoài vòng pháp luật, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Lai Châu đã nhanh chóng xác định đối tượng Giàng A Bềnh đang lẩn trốn, làm thuê tại khu vực bãi vàng Thần Sa (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Công an thành phố Lai Châu bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Giàng A Bềnh tại Thái Nguyên. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Ngày 03/01/2024, Công an thành phố Lai Châu đã cử tổ công tác do Trung tá Đặng Quang Vũ, Phó trưởng Công an thành phố trực tiếp chỉ huy, đến huyện Võ Nhai để phối hợp các đơn vị chức năng truy tìm, bắt giữ đối tượng Bềnh về quy án.

Theo đó, vào 10h sáng ngày 04/01/2024, lực lượng phối hợp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt giữ thành công, đối tượng truy nã nguy hiểm Giàng A Bềnh tại khu vực bãi vàng Thần Sa.

Hiện đối tượng Giàng A Bềnh đã được di lý an toàn về nhà tạm giữ Công an thành phố Lai Châu. Vụ án cố ý gây thương tích xảy ra đêm 26/11/2022 tại khu vực chợ San Thàng sẽ sớm được hoàn tất các thủ tục đưa ra truy tố, xét xử.