Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Hà Nam

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đức Công (sinh năm 1986, trú tại Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) theo Quyết định truy nã số 03 ngày 17/05/2023 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Nguyễn Đức Công đã chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi ném chất bẩn, gọi điện, nhắn tin đe dọa để đòi nợ, siết nợ đối với một số người dân trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) yêu cầu trả nợ với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Công tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh HN.

Do bị đe dọa, sợ hãi nên một số người dân đã phải trả cho nhóm của Nguyễn Đức Công số tiền gần 800 triệu đồng tiền lãi suất cao.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Đức Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/5/2023, Cơ quan Công an phát lệnh truy nã toàn quốc.

Đến ngày 28/12/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Công đang lẩn trốn tại một trang trại thuộc xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan đến thực hiện việc ném chất bẩn, chất thải để xử lý theo quy định của pháp luật.