Công an thuê xe đưa thanh niên phụ hồ bị “xù tiền”, lạc vào vùng biên giới về quê ở Tây Nguyên

Trưa 22/3, Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết, thanh niên tên A Dương (37 tuổi, ngụ thôn Tê Xô Ngoài, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) được Công an xã giúp đỡ, hỗ trợ tiền đã về đến gia đình và gọi điện thoại cảm ơn lực lượng cứu giúp anh trong những ngày qua.

Anh A Dương (37 tuổi, ngụ thôn Tê Xô Ngoài, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) được người dân đưa đến bàn giao Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, ngày 20/3, Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ tiếp nhận thanh niên không giấy tờ tùy thân trong tình trạng mệt mỏi, đói, đi lại khó khăn do 2 cổ chân sưng to, sức khỏe yếu.

Sau khi cho ăn uống, nghỉ ngơi, anh Dương ổn định sức khỏe, trình bày nhân thân, lai lịch của mình.

Anh A Dương (37 tuổi, ngụ thôn Tê Xô Ngoài, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) nhận quà và tiền chuẩn bị về quê. Ảnh: Thiên Long

Theo A Dương, cách đây vài tuần có hai người lạ rủ vào miền Tây Nam Bộ để làm phụ hồ. Làm được 2 tuần chưa thấy trả tiền công, người dẫn dắt anh vào làm đi đâu cũng không biết, anh Dương quyết định đi bộ trở về nhà.

Đi được 4 ngày thì anh bị lạc đường đến xã Bình Hòa Nam, huyện biên giới Đức Huệ.

Qua xác minh, Công an xã Đăk Tơ Kan thông tin, anh Dương thuộc diện hộ nghèo, bản thân không có tiền án, tiền sự, lao động đủ nghề để kiếm sống.

Để tạo điều kiện cho anh về quê, Công an xã Bình Hòa Nam vận động cho anh 2,3 triệu đồng, đồng thời thuê ô tô đưa anh Dương về tận nhà ở tỉnh Kon Tum.

Đến nơi, gia đình anh gọi điện thoại cảm ơn tới Công an xã.

"Nếu không có các anh, con tôi chẳng biết đường đâu trở về nhà", người thân của A Dương bày tỏ.