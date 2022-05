Công an tìm người bỏ quên 10 triệu đồng ở cây ATM

Cụ thể, vào 25/4/2022, Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình có tiếp nhận trình báo của anh N.H.A. (SN 1995) về việc khoảng 18h15 cùng ngày, anh A. có đến cây ATM Techcombank đặt tại bên ngoài cửa hàng Circle K 16B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để rút tiền.

Khi tới nơi, anh A. phát hiện tại khay nhận tiền của cây ATM có một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng không rõ của ai để quên. Sau đó, anh A. đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Nguyễn Trung Trực trình báo và giao nộp lại cho cơ quan công an để trao trả lại cho chủ sở hữu.

Công an Hà Nội đang tìm người bỏ quên 10 triệu đồng ở cây ATM. (Ảnh minh họa)

Qua kiểm đếm số tiền anh A. giao nộp tại công an phường có tổng giá trị là 10 triệu đồng.

Công an phường Nguyễn Trung Trực đã thông báo ai để quên tiền tại cây ATM Ngân hàng Techcombank trong khoảng thời gian chiều ngày 25/4/2022 tại 16B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP.Hà Nội thì liên hệ với Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP.Hà Nội để nhận lại tài sản.