Đâm chết vợ cũ bỏ lại 5 con thơ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/5, ông Nguyễn Hà Long, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, nạn nhân bị chồng cũ đâm tử vong là chị N.T.H.N. (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc).

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc sang nhà đâm chết vợ cũ để lại 5 con thơ. Ảnh: Thiên Long

Đối tượng gây án tên Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ cùng ấp) đang bị Công an huyện tạm giữ để điều tra hành vi giết người. Vợ chồng chị N. và Phúc được xác định đã ra tòa án thuận tình ly hôn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/5, do uống khá nhiều rượu, Phúc tìm đến nhà vợ cũ là chị N. để nói chuyện rồi dẫn đến gây sự.

Do đêm tối, chị sợ ảnh hưởng tới các con nên chị N. kêu Phúc bước ra cửa để đi về. Cho rằng vợ thiếu tôn trọng, Phúc cầm dao đâm chị N. chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Chị N. trước khi chưa lấy Phúc đã có chồng sinh được 2 con, sau ly hôn với chồng, kết hôn chung sống với Phúc tiếp tục sinh thêm 3 con nhỏ.

Do mối bất hòa thường xuyên xảy ra, vợ chồng đã ra Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc nộp đơn và được toà ra quyết định thuận tình ly hôn.

Hiện gia đình chị N. chỉ còn ông bà ngoại tuổi già, cùng 5 đứa con nhỏ. Một "mạnh thường quân" đứng ra vận động để lo đám tang chị N., đồng thời ủng hộ tiền cho các cháu tiếp tục đến trường.

Phó Hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/5, ông Đỗ Quang Trường - Chủ tịch UBND xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xác nhận chính quyền địa phương có nhận được đơn trình báo của gia đình ông T.K.Q, cha của nữ sinh T.N.B.C (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Long Khánh) về việc con của ông bị ông N.V.T - Phó Hiệu trưởng nhà trường sàm sỡ.

Ngôi trường xảy ra sự việc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cụ thể, trong đơn gia đình em C nêu rõ, trước đó vào khoảng 8 giờ 30 ngày 10/5 sau khi thi xong môn Toán, em C được ông N.V.T mời lên phòng làm việc để nói chuyện.

Tại đây ông T đã chủ động hôn lên má, sờ ngực, mông và ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh C.

Do sợ hãi về hành vi của thầy giáo nên em C đã về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe và có đơn trình báo gửi nhà trường, cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng của xã và huyện đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ về vấn đề này ông N.V.T thừa nhận bản thân có gọi em C lên phòng làm việc riêng để hỏi thăm việc thi học kỳ II và ôn thi tuyển lớp 10, vì em C là học sinh giỏi nên lâu nay luôn được quý mến, và ông T có dùng tay đụng vào nốt ruồi trên mặt em C.

Em C. vẫn lo lắng sợ hãi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đáng nói, vụ việc trên đã gây tâm lý lo sợ, hoảng loạn cho nữ sinh C khiến nữ sinh này bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ II.

Ông Lê Khắc Chinh - Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đang lấy ý kiến nhiều bên để xác minh vụ việc.

“Tuy nhiên, sự việc chỉ là một chiều, nữ sinh kể lại cho mẹ nghe, nhà trường không lắp camera nên không ai chứng kiến”, ông Chinh nói.

Đối với trường hợp nữ sinh C đã bỏ thi 4 môn trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ II, ông Chinh cho biết, theo chỉ đạo của Phòng GDĐT huyện Bến Cầu, nhà trường sắp xếp tổ chức cho các em thi lại vào ngày 16/5, giám thị gác thi cũng được phân công là nữ giáo viên.

Đại diện Phòng GDĐT huyện Bến Cầu cũng cho biết đã nắm được thông tin và đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và nhóm người thực hiện đã bị khởi tố ngày 3/1.

Vì sao Công an tỉnh Long An tiếp tục khám xét Tịnh thất Bồng Lai?

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người số 01/QĐ-TT ngày 20/4/2022 đối với Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; chỗ ở khác: số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo quyết định, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, chiều 12/5, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 1 đối tượng là Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Đối tượng Cúc là chủ của khu đất – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ". Đối tượng Cúc bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bố sung, sửa đổi năm 2017.

Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh thất Bồng Lai để tìm cô gái tên Diễm My (23 tuổi, ngụ TP.HCM). Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My) và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo chia sẻ của ông Thắng, dù đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành.

Ông Thắng cho biết, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở Tịnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu trường học trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học.

Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng.

Tháng 10/2019, khi biết chắc con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân. Nhưng ông này nói chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích Diễm My.

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã nộp 1,8 tỷ đồng “khắc phục hậu quả”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/5, tại TAND TP.Hà Nội, các luật sư tiến hành bào chữa cho 14 thân chủ của mình trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty VN Pharma và Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Trong vụ, cơ quan truy tố xác định nhóm VN Pharma đã buôn bán thuốc chữa bệnh giả mang nhãn Health 2000 trị giá 54 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 31 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Quốc Cường trình bày tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Ân

Ông Trương Quốc Cường bị cáo buộc khi giữ chức Cục trưởng Quản lý dược đã thực hiện không đúng, đầy đủ trách nhiệm được giao; thiếu giám sát dẫn đến việc có 6 trong 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu, tiêu thụ.

Ông Cường nhiều lần được cảnh báo từ Bộ Y tế và A83 Bộ Công an về thuốc giả nhưng "bỏ qua", tiếp tục cho sản phẩm được lưu hành. Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của ông Cường gây hậu quả nghiêm trọng nên cần nhận mức hình phạt từ 7 – 8 năm tù.

Bào chữa cho cựu Thứ trưởng, luật sư cho rằng trong vấn đề xét duyệt thuốc, Thứ trưởng Cao Minh Quang giữ vai trò chính, giám sát còn ông Trương Quốc Cường khi đó là Cục trưởng và chỉ có trách nhiệm "kiểm tra danh mục thuốc, đề nghị xét duyệt".

Phía bào chữa cho rằng, cơ quan tố tụng đã dùng chứng cứ buộc tội cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang để buộc tội ông Trương Quốc Cường là "chưa đúng bản chất". "Tại phiên tòa này, nếu có mặt ông Cao Minh Quang sẽ rất thuận lợi, sẽ làm rõ được hành vi của bị cáo Cường", luật sư nói.

Trước cáo buộc ông Cường không cho dừng lưu hành thuốc giả khi nhận cảnh báo, luật sư cho rằng Bộ Y tế Canada trả lời về nguồn gốc thuốc qua email, "không có dấu, không phải văn bản chính thức"; các cơ quan của Bộ Y tế đã phản hồi, đề nghị ra văn bản nên ông Cường cũng phải "chờ văn bản có tính pháp lý".

Về văn bản của A83 Bộ Công an, luật sư của ông Cường phân tích, cơ quan này ra văn bản với mục đích "xác minh dấu hiệu vi phạm", không phải thông báo thuốc là giả nguồn gốc xuất xứ.

Trước khi khởi tố vụ án, Cục Quản lý dược không nhận được thông vi phạm về thuốc từ công an, hải quan, quản lý thị trường, thanh tra y tế cũng như các cơ quan khác. Do đó, không đủ cơ sở "kết luận ông Cường có hành vi thiếu trách nhiệm", luật sư nêu quan điểm.

Nhóm bào chữa cho Trương Quốc Cường cũng cho rằng, cựu Thứ trưởng đã "thẳng thắn thừa nhận, không hề quanh co, rất ăn năn day dứt". Ông Cường còn giải trình về nguyên nhân, bối cảnh vi phạm đồng thời "tự nguyện nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả". Việc này thể hiện sự ăn năn, day dứt nên cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho ông.

Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 20 năm trốn truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an Thủ đô Viên Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) bắt giữ thành công đối tượng phạm tội về ma túy lẩn trốn 20 năm tại nước bạn Lào.

Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Khánh, sinh năm 1977 (tên thường gọi tại Lào là Khăm Phu).

Trước đó, năm 2002 Lò Văn Khánh (trú tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu) đã thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nhưng khi công an phát hiện vụ việc, Khánh đã bỏ trốn địa bàn. Do đó, ngày 19/7/2002 Công an tỉnh Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên) đã ban hành Quyết định số 21 truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm đối với Lò Văn Khánh.





Đối tượng Lò Văn Khánh bị bắt giữ sau 20 năm trốn truy nã. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Sau thời gian dài nắm bắt, điều tra theo tung tích đối tượng, được sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an Thủ đô Viên Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), ngày 10/5/2022, tổ công tác đặc biệt do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì đã triển khai 4 mũi bao vây, áp sát khu vực nhà đối tượng Lò Văn Khánh (tên thường gọi tại Lào là Khăm Phu) tại bản Nỏng Phạ Nha, cụm bản Sỉ Vị Lay, huyện Say Tha Ni, Thủ đô Viên Chăn.





Khi phát hiện bị công an vây bắt, đối tượng Khánh đã cố thủ trong nhà và liên tục đe dọa "nếu ai xâm nhập vào nhà là bất hợp pháp và sẽ bị tiêu diệt". Khánh còn gọi điện cho người thân mang hung khí đến để gây cản trở lực lượng truy bắt.





Sau hơn 4 giờ thuyết phục, vận động bao vây và bí mật tấn công, các lực lượng đã bắt giữ thành công Lò Văn Khánh và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt.