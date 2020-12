Công an tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp với Công ty Điện lực

Ông Văn Đình Hậu - Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống lưới điện

Đến dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, ông Văn Đình Hậu - Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cùng lãnh đạo Công an, Điện lực của 17 huyện, thị xã, thành phố.



Trong 5 năm qua (2016 - 2020), Công an tỉnh và Công ty Điện lực Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp điều tra, xử lý hơn 100 vụ liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm hạ tầng lưới điện và hàng trăm vụ việc xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, gây sự cố lưới điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai ký kết Quy chế phối hợp 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025)

Về phía lực lượng Công an các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức 1.264 lượt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhân dân, trường học, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã, với hơn 174.280 lượt người tham gia; tổ chức lực lượng tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương…

Từ đó, tình hình an ninh trật tự và an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố được đảm bảo, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung Quy chế đã ký kết.

Phát huy những kết quả đạt được, 2 đơn vị tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 5 năm (2021-2025). Nhân dịp này, 2 đơn vị cũng đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.