Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc vụ 4.000 tấn đá trắng tập kết “lậu”

Ngày 1/9, Báo Điện tử Dân Việt đã thông tin "Quảng Bình: Hàng nghìn khối đá trắng tập kết trái phép".

Bài viết phản ánh việc mỏ đá của Công ty TNHH Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh (mỏ đá Hồng Lĩnh – PV) nằm ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã hết hạn khai thác, nay thu mua đá trắng trong dân rồi thực hiện xay đá gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Minh Cảnh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch, cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Dân Việt, tôi báo cho bên công an với Ủy ban xã Quảng Đông thành lập đoàn kiểm tra".

Bãi tập kết trái phép hàng nghìn khối đá trắng và máy xay đá nằm ở khu vực khe Lau, thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: PV

Cụ thể, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình) đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Quảng Trạch và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra bãi tập kết khoáng sản của Công ty TNHH Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh do ông Đặng Ngọc Thoàn (SN 1959, trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm Giám đốc.

Quá trình kiểm tra, phát hiện có 4.000 tấn khoáng sản (đá trắng) được tập kết tại bãi thuộc mỏ đá Hồng Lĩnh.

Theo trình bày của đại diện công ty này, số khoáng sản nói trên là của một số đơn vị khác thuê để làm bãi tập kết khoáng sản và hiện các đơn vị này chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hàng nghìn khối đá trắng tập kết trái phép. Ảnh: PV

Trước đó, trả lời PV Dân Việt, ông Đặng Ngọc Thoàn - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh, cho hay: "Mỏ đá của tôi đã hết hạn lâu rồi, mỏ khai thác nằm ở trong xa, đó là bãi chế biến của tôi. Tôi dựng máy móc đã 20 năm, hiện không làm nữa, nay cho đứa con lượm lặt mấy cục đá trắng của dân làm rẫy, tận dụng lại".

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, xác minh để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

