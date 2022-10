Sáng 21/10, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Sanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Đây là đối tượng đã dùng búa đánh vào đầu cháu Cao T.M. (5 tuổi, trú cùng địa phương) nhiều cái gây thương tích, sau đó tiếp tục dùng búa đánh vào đầu ông Cao V.X. (khoảng 72 tuổi, là ông nội em M.).

"Đối tượng Sanh có biểu hiện không bình thường về tâm lý, thời gian gần đây thường đập phá tài sản trong nhà, có lúc cười, lúc khóc không ổn định. Đối tượng gây án không do mâu thuẫn…", Thiếu tướng Dũng nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam khi gây án đối tượng Trần Văn Sanh có tâm lý không ổn định. Ảnh: CTV

Trong khi đó, trao đổi với ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Ông Trần Văn Sanh ở địa phương thì thấy hiền, trước đó đã đi làm ở TP.HCM, nhưng không biết có mắc bệnh gì không mà Sanh đã về ở nhà khoảng 2 năm nay.

"Thời gian gần đây, gia đình thường xuyên vào bệnh viện lấy thuốc chữa bệnh cho Sanh, vô bệnh viện tâm thần khám thì Sanh lại không có sổ. Vì thời gian gần đây, Sanh cũng không có biểu hiện gì khùng, điên nên địa phương không thể bắt Sanh đưa đi điều trị như những người tâm thần khác được.

Sanh vẫn thường đi làm chung với bố mình. Còn khi xảy ra sự việc đau lòng trên, tôi có nghe thông tin từ người dân khu vực và anh em thu thập thông tin và báo lại thì Sanh có xích mích với nhà nạn nhân. Vì nghe nói người hàng xóm đó có qua nhà của Sanh khuyên bố Sanh nên đưa Sanh đi bệnh viện điều trị bệnh…", ông Dũng nói.

Lực lượng Công an Quế Sơn có mặt tại nhà đối tượng Sanh bắt đối tượng sau khi gây án với cháu bé 5 tuổi. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, người dân phát hiện đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, em M. đã tử vong, riêng người ông đang bị thương rất nặng, vẫn còn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quế Sơn nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tích cực vận động Sanh ra đầu thú. Tuy nhiên đối tượng đã ngoan cố, không hợp tác, cố thủ trong nhà. Qua sử dụng biện pháp nghiệp vụ, đến 20h40' cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng gây án.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.