Công an TP.Cần Thơ triệu tập nam thanh niên mua bán vũ khí thô sơ trên sàn thương mại điện tử

Trưa 18/12, tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã triệu tập đối với Cao Cường (SN 1990, ĐKTT số 98, đường Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi mua bán các loại vũ khí thô sơ.



Cao Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, Cao Cường khai nhận từ khoảng tháng 4/2023, đã lên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc tìm hiểu và mua vũ khí thô sơ bằng cách tạo đơn hàng vào trang "nhaphanghoatoc.com" và tạo tài khoản có tên "A2258". Sau đó, Cao Cường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nạp tiền thanh toán khi mua hàng, nhận hàng qua nhà xe khách, dịch vụ giao hàng nhanh.

Mỗi lần đối tượng mua hàng từ 3 đến 8 triệu đồng, tính đến tháng 11/2023, Cao Cường đã thanh toán tiền để mua các loại vũ khí thô sơ khoảng 64 triệu đồng. Sau khi mua vũ khí thô sơ, Cao Cường chụp hình, tạo gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee và đăng trên Fanpage, Facebook…, để chào bán.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật do đối tượng Cao Cường cất giấu. Ảnh: CACC

Tính đến ngày 28/11/2023, Cường đã bán ra thị trường khoảng 50 vũ khí thô sơ các loại. Khách hàng của Cường là các đối tượng sống ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ với nhiều vũ khí thô sơ các loại Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã thu giữ: 549 vũ khí thô sơ các loại (dao bấm, dao găm, dao lê, dao xếp, búa...); 1 cung 3 dây và 92 tên bằng nhựa có đầu bằng kim loại mũi nhọn, 6 cây súng bắn cá… Đồng thời, đã xác định được 42 trường hợp ở các tỉnh, thành phố mua vũ khí thô sơ của Cường qua các sàn thương mại điện tử.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ việc. Đồng thời đề nghị các cá nhân đã mua vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm của Cao Cường tự giác mang đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ hoặc cơ quan Công an gần nhất để giao nộp theo quy định, để tránh bị xử lý về sau.