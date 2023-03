Công an TP.HCM không còn nhà, đất trống để giữ xe vi phạm giao thông

"Việc Xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ, nhiều người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng, hoặc trường hợp không xác định được người chủ sở hữu hợp pháp, các đơn vị thuộc Công an thành phố sẽ thông báo 2 lần trên báo Công an thành phố, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố.

Hết thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo thứ hai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai, nếu người vi phạm hoặc chủ sở hữu hợp pháp không đến nhận, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính", Thượng tá Lê Mạnh Hà.