Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có buổi họp nghe Công ty cổ phần công nghệ môi trường Tiên Phong báo cáo đề xuất xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau buổi họp này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện một số nội dung.

Một trong các đề xuất đáng chú ý là đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) nghiên cứu, đề xuất giải pháp đầu tư, xây dựng mới các nhà vệ sinh công cộng gắn với việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bến xe, bãi đỗ xe, trạm xe buýt...).

TP.HCM đang trong tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Quang Sung

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ - Sở GTVT TP.HCM, cho biết các phạm vi chân cầu, gầm cầu vượt được đề xuất xây dựng phải đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

“Nếu xây nhà vệ sinh công cộng tại công trình cầu, gầm cầu vượt, cần phải xem xét về an ninh, an toàn và an toàn phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là sự ảnh hưởng của quá trình hoạt động đến kết cấu của công trình giao thông đường bộ”, ông Hải cho biết.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ - Sở GTVT TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo ngày 23/3. Ảnh: Quang Sung

Hiện nay, Sở GTVT TP.HCM đã giao cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông nghiên cứu, xem xét 31 địa điểm trên địa bàn thành phố, đảm bảo đủ điều kiện xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

Cũng theo ông Hải, vị trí trên hành lang đường bộ như vỉa hè có thể xem xét để xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Riêng đối với các công trình cầu, cần phải xem xét, đánh giá thật kỹ về kết cấu của công trình.

Thời gian qua, tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP.HCM trở thành vấn đề nóng. Ngày 19/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc với UBND quận 1, về tình hình nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận và thành phố nói chung.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo: "Từ nay đến 30/4 phải có hành động quyết liệt, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhà vệ sinh công cộng. Thành phố có nhiều chính sách về chương trình này, nhưng chưa đặt lên sự ưu tiên. Nhà vệ sinh là công trình phụ, nhưng tính chất và nhu cầu thiết yếu của nó không phụ chút nào”.

Ngay sau chỉ đạo, sáng 20/3, quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận. Địa điểm đầu tiên được triển khai là khu nhà vệ sinh công cộng đặt tại Công viên Phong Châu (góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).