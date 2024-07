Công an truy tìm cô gái có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng tiền vé ca nhạc Taylor Swift

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang xác minh đơn tố giác Trần Khánh Vy (SN 2003; trú khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; chỗ ở khác: phường 5, quận Vò Gấp, TP Hồ Chí Minh) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trần Khánh Vy đang bị Công an TP Hà Nội truy tìm. Ảnh: CAHN.

Theo đơn trình báo, Trần Khánh Vy có hành vi chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng thông qua việc nhận tiền mua vé chương trình ca nhạc ca sỹ Taylor Swift của 48 người sinh sống tại TP Hà Nội.

Cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (SĐT: 0912641486), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.