TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Một đối tượng bất ngờ phóng hỏa đốt cây xăng; trộm chém 2 công an nhập viện

Một đối tượng bất ngờ phóng hỏa đốt cây xăng ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Theo camera an ninh ghi lại, lúc 13 giờ 26 phút ngày 30/7, một đối tượng đi xe máy chạy vào cửa hàng xăng số 2 thuộc Công ty Xăng dầu Phú Khánh (Petrolimex Khánh Hòa), còn gọi là cây xăng Mã Vòng, TP.Nha Trang.

Nam thanh niên cầm theo chai có chất dễ cháy tưới vào một góc cây xăng rồi bất ngờ bật lửa đốt cây xăng khiến ngọn lửa bốc cháy dữ đội.

Cơ quan chức năng đang xác minh người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang. Ảnh: Minh Nhân

Theo người quản lý cửa hàng xăng dầu nói trên, đối tượng lạ mặt này nghi có dấu hiệu "ngáo đá". Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng này đã bị công an bắt giữ và đưa vào bệnh viện xử lý vết bỏng ở chân.

Video đốt cây xăng ở Nha Trang.

Trước đó, cùng ngày 30/7, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy tới một cây xăng tại Nha Trang, rồi bất ngờ đổ chất lỏng ra sàn rồi châm lửa đốt, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Kẻ trộm chém 2 công an nhập viện ở Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trường Sách (42 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra, xử lý vì tấn công lực lượng công an khiến 2 chiến sĩ bị thương.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đến thăm, động viên chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, 11h ngày 28/7, Công an phường Thuận Phước nhận tin báo của người dân với nội dung Nguyễn Trường Sách đột nhập một nhà thờ trên đường 3/2 quậy phá, gây rối trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Phước cử tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng đến hiện trường xử lý vụ việc.

Khi lực lượng công an yêu cầu chấm dứt hành vi gây rối, Nguyễn Trường Sách không chấp hành, cầm dao chạy lên phòng trên gác 2 của nhà thờ cố thủ.

Một lúc sau, Sách bất ngờ lao ra ngoài, dùng dao tấn công khiến trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng bị thương.

Lập tức, tổ công tác Công an phường Thuận Phước phối hợp với người dân không chế, tước được dao trong tay Sách.

Hai cán bộ Công an phường sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe ổn định.

Sáng 30/7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến thăm, động viên trung úy Phan Minh Kỳ và thiếu tá Dương Quốc Hưng.

Chồng chém vợ tử vong ở Ninh Bình

Sáng 30/7, thông tin tới Dân Việt, ông Trần Duy Nhất - Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Khoảng 20 giờ ngày 29/7, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc chồng chém vợ tử vong".

Hiện trường chồng chém vợ tử vong ở Ninh Bình.

"Người chồng tên là T (sinh năm 1979, quê xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), còn người vợ tử vong tên T (sinh năm 1984, quê tỉnh Nghệ An). Người chồng mua dao từ chợ Me (huyện Gia Viễn) và đi xe máy đến xã Gia Thịnh nơi vợ và 3 con đang thuê trọ để gây án", ông Nhất thông tin thêm.

Theo ông Nhất, lúc gây án người chồng T có biểu hiện uống rượu, còn người vợ T và 3 con mới chuyển đến thuê trọ ngày 29/7 tại xã Gia Thịnh. Có thể mâu thuẫn trong gia đình nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NDC

Được biết, sau khi gây án, người chồng lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, đến hiện tại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra.

Điều tra vụ tự đốt xe ô tô sau khi xảy ra va chạm

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 14h30 ngày 30/7, trên đường liên xã huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội) đi qua xã Ngọc Hồi xảy ra vụ cháy xe ô tô. Người dân và lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt giải quyết sự cố, đưa lái xe đi cấp cứu kịp thời.

Clip vụ tự đốt xe ô tô sau khi xảy ra va chạm tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh V.V.H (sinh năm 1979, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30E – 530.xx đang lưu thông trên đường có va chạm với một xe máy đi cùng chiều.



Tài xế tự đốt xe ô tô của mình sau khi xảy ra va chạm ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Đ.X

Chưa rõ nguyên nhân vì sao, anh V.V.H có cầm dao và tự ý đốt xe ô tô của mình. Thấy hành vi bất thường này, Công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng khống chế anh V.V.H và tiến hành dập tắt đám cháy.

Nhờ xử lý kịp thời, vụ việc không gây nguy hiểm đến những người dân xung quanh.

Nguyên nhân đang được Công an huyện Thanh Trì điều tra làm rõ.

Quảng Ninh: Tai nạn hầm lò trong đêm, 5 công nhân than tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty Than Hòn Gai - TKV (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khiến 5 công nhân tử vong.

Tai nạn hầm lò 5 công nhân than tử vong trong đêm ở Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29/7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức -110 vỉa 12 thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (Giai đoạn I), Công ty Than Hòn Gai - TKV. Nhóm công nhân 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Tổng Giám đốc cùng các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đến 5 giờ 28 phút ngày 30/7, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự cố đã khiến 5 công nhân tử vong.

Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong.

Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân; và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.

Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra, làm rõ theo quy định.