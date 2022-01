Công an vào cuộc tìm hiểu vụ thu học phí sai, giảng viên "bán" đề thi ở Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất

Trước đó, ngày 3/1/2022 Dân Việt đã có bài viết: "Phú Thọ: Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất thu thêm học phí, giảng viên "bán" đề thi cho sinh viên".



Cụ thể, theo quy định, trường chỉ được thu học phí 4 học kỳ đối với hệ trung cấp. Nhưng năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất thu học phí 5 học kỳ của hệ trung cấp với số tiền 4.350.000 đồng/học sinh/học kỳ.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất thừa nhận có tình trạng thu học phí sai và giảng viên "bán" đề thi, bài làm cho sinh viên. Ảnh Ngô Hùng

Cũng trong năm 2019, ông Phan Quốc Chính, khi đó là Phó Trưởng khoa Cơ điện – Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất, bị tập thể lớp Đ1-T16-K44 tố cáo về hành vi "bán" đề thi và bài thi cho học sinh.

Ông Cao Quốc Duy và bà Nguyễn Thị Oanh, hai Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất đều thừa nhận có việc thu học phí kỳ 5 của học sinh hệ trung cấp vào năm 2019.

Đồng thời, thừa nhận có việc ông Phan Quốc Chính "bán" đề thi, bài thi cho học sinh và đã bị kỷ luật.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm cán bộ tại Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất cũng có "vấn đề".

Cụ thể, bổ nhiệm ông Hà Văn Hiếu làm Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, dù ông này từng bị Công an phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Bổ nhiệm ông Phan Quốc Chính làm Trưởng khoa Cơ – Điện, dù trước đó ông Chính có hành vi bán đề và bài làm cho học sinh, đã bị xử lý.

Thông báo ông Hà Văn Hiếu bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và biên bản bàn giao trả lại tiền của Phan Quốc Chính cho lớp Đ1 - T16- K44. Ảnh Ngô Hùng



Liên quan đến những vấn đề trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Kỳ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất cho biết hiện nhà trường đang làm việc với cơ quan Công an, khi nào cần sẽ cung cấp sau và hãy làm việc với cô Oanh (bà Nguyễn Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng - PV).



Còn bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất cho biết: "Đơn thư về những vấn đề trên có từ lâu, Công an tỉnh Phú Thọ, thanh tra, Tập đoàn hóa chất Việt Nam cũng đã vào cuộc. Đây là đơn thư nặc danh, Phòng An ninh Công an tỉnh Phú Thọ cũng về làm việc với trường, có gì nhà trường đã giải trình hết, kết quả thế nào thì chưa thấy thông báo lại cho nhà trường. Nếu anh chị muốn biết thì liên hệ với Công an tỉnh".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.