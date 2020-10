Công an vây ráp nhiều vòng, bắt giữ 41 con bạc

Sáng 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan đến vụ triệt phá ổ bạc lớn trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã đột kích triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình ảnh tại hiện trường vụ đánh bạc.

Cụ thể: Chiều 4/10, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ đột kích vào khu vực đồi trồng mì và trồng điều, thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc, dưới hình thức xóc đĩa. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn; tuy nhiên, lực lượng công an đã vây chặt 3 vòng, đồng loạt áp sát và khống chế toàn bộ 41 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên 200 triệu đồng từ các con bạc, cùng toàn bộ dụng cụ dùng để đánh bạc xóc đĩa và hàng chục ô tô, xe máy. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm đánh bạc này do 2 đối tượng cầm đầu là vợ chồng Võ Văn Đức (sinh năm 1954) và Trần Thị Ánh (sinh năm 1959), ngụ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Để tổ chức ổ nhóm đánh bạc được xem là "chuyên nghiệp" này, vợ chồng Đức - Ánh đã dùng các thủ đoạn rất tinh vi: Thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc, nhưng luôn lựa chọn khu vực hiểm trở là đồi cao, trồng điều, khoai mì rậm rạp, thuộc khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu; cắt cử nhiều người hành nghề xe ôm cảnh giới tại các ngã ba, ngã tư ra vào khu vực tổ chức đánh bạc. Nếu phát hiện lực lượng công an bố ráp thì gọi điện báo hiệu để giải tán sới bạc...

Bên cạnh đó, với địa hình giữa đồi núi hiểm trở, các đối tượng luôn sử dụng lều bạt di động và bóng đèn bằng đấu nối từ bình ắc quy. Nếu gần lán trông rẫy của dân thì thỏa thuận cho tiền để câu móc điện thắp sáng và đánh bạc xuyên đêm.