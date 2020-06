Công an viên tử vong do đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 14/6, Công an huyện Chư Pưh báo cáo Huyện ủy và UBND huyện Chư Pưh nguyên nhân Công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) – anh Đ.X.H bị đâm tử vong. Theo đó nguyên nhân sự việc là do "mâu thuẫn trên Facebook".



Khoảng 16 giờ ngày 13/6, anh Đ.X.H (29 tuổi, công an viên thị trấn Nhơn Hòa) cùng anh Nguyễn Đình Đông (19 tuổi, trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (27 tuổi, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi hai bên gặp nhau, giữa nhóm anh Đ.X.H và Đông xảy ra xô xát, đánh nhau với Phú. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (31 tuổi, anh ruột của Phú) thấy em trai bị đánh nên lao vào đánh nhóm Đ.X.H.

Độ dùng dao đâm vào ngực anh Đ.X.H và đâm vào bụng anh Đông. H được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, Đông hiện đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Còn Phú và Độ đã rời khỏi địa phương.

Theo Thượng tá Phan Văn Mạnh – Trưởng Công an huyện Chư Pưh, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn cá nhân trên Facebook.

Gia Lai: Gia hạn tạm giam nguyên Chủ tịch huyện Đức Cơ