Công an xác minh clip người phụ nữ vừa lái xe ô tô vừa cầm micro hát karaoke

Đoạn video phát trực tiếp khiến mạng xã hội xôn xao bởi người phụ nữ một tay cầm vô lăng, một tay cầm micro, mắt liên tục nhìn vào màn hình điện thoại do một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ cầm để hát karaoke.

Clip: Người phụ nữ bất chấp nguy hiểm một tay lái xe, một tay cầm micro và mắt liên tục nhìn điện thoại để hát karaoke.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc diễn ra vào chiều cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Đắk Nông.

Trong đoạn clip cũng cho thấy phía hàng ghế sau còn có 4 người phụ nữ.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng xác định đoạn clip trên trước đó được phát trực tiếp trên tài khoản 1 tài khoản Facebook của một nhà hàng tiệc cưới ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, đoạn clip này đã được xóa nhưng nhiều người đã kịp thời tải về và đăng lại trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông đang vào cuộc xác minh clip người phụ nữ vừa lái xe ô tô vừa cầm micro hát karaoke.

Liên quan đến vụ việc, tối 10/12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin vụ việc.

"Theo thông tin đăng tải thì người lái xe có thể sinh sống ở huyện Krông Pắc. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Krông Pắc vào cuộc xác minh", vị lãnh đạo này nói.

Tương tự, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết sẽ xác minh vụ việc trên.