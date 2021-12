Công an xác minh vụ cô gái bị đánh, cắt áo trong tại shop quần áo ở Thanh Hoá

Clip cô gái quỳ, khóc lóc van xin chủ shop vì bị nghi ngờ “lấy trộm” chân váy trị giá 160.000 đồng.

Ngày 3/12, trên mạng xã hội hiện một clip ghi lại cảnh một cô gái đang quỳ khóc, van xin trong một shop thời trang.

Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 27/11, vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cô gái trẻ đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi.

Hình ảnh cô gái đang quỳ, khóc van xin. Ảnh: Cắt từ clip

Trong lúc này, một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.

Thấy cô gái không làm theo mà chỉ một mực cúi gằm mặt giữ chặt mũ bảo hiểm nức nở "em xin lỗi chị, chị tha cho em".

Chủ shop thời trang đã đạp mạnh vào vai, cúi xuống giằng co đòi lột mũ bảo hiểm của cô gái. Thậm chí, một người phụ nữ trung niên cũng xông vào cầm kéo đe doạ cắt tóc. Sau đó, người này đã dùng kéo cắt áo trong của cô gái để đe doạ.

Từ đầu đến cuối, cô gái vẫn nhất quyết không buông tay che mặt ra, đồng thời quỳ rạp gục mặt xuống sàn van xin "Em biết lỗi rồi, chị tha cho em".

Hình ảnh người phụ nữ mặc áo đen đang dùng kéo cắt áo cô gái trẻ. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau đó, một bảo vệ cũng xông vào bắt cô gái đứng dậy, nhưng không được. Ngay sau đó, một người đàn ông tiến đến đề nghị cô gái đi ra ngoài để nói chuyện. Lúc này sự việc mới tạm thời dừng lại.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, một lãnh đạo công an phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá cho biết: "Sau khi có thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, Công an phường Lam Sơn đã báo cáo lên Công an TP. Thanh Hoá về vụ việc trên".

"Hiện đội hình Sự Công an TP. Thanh Hoá đã thụ lý và xác minh làm rõ vụ việc" - người này nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.