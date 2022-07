Công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nội: Trường "đỉnh" nhất 8,5 điểm/môn vẫn trượt

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội

Sau 1 ngày công bố điểm thi vào lớp 10, Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022.

Theo đó, điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm nay cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với 43,25. Tiếp theo là các trường Yên Hòa: 42,25; Việt Đức: 41,75; Phan Đình Phùng: 42,0; Thăng Long: 41,5; Kim Liên 41,25... Điểm chuẩn trong tối nay sẽ công bố chính thức.

Năm 2021, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức thi 4 môn. Trường có điểm chuẩn cao vượt trội là THPT Chu Văn An với 53.3 điểm, THPT Kim Liên điểm chuẩn là 50.25. Trường có tỉ lệ chọi cao nhất năm nay là THPT Yên Hòa có điểm chuẩn là 50.0… Cũng như mọi năm, đây là nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu hàng năm.



Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội. Ảnh thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10: Phạm Hưng

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, kết quả các bài thi vào lớp 10 năm 2022 của thí sinh trong kỳ thi cụ thể là: 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm; 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10; 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhìn chung, kết quả bài thi năm học 2022-2023 cao hơn, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.

Năm nay, thí sinh có điểm cao nhất là em Vũ Hoàng Khánh Uyên, lớp 9B, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khánh Uyên đạt số điểm 48,5; trong đó Ngữ văn đạt 9,25 điểm; Ngoại ngữ 10 điểm; Toán 10 điểm.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội. Clip: Tạ Nguyệt

Sở GDĐT cho biết, về kỳ thi năm nay, công tác ra đề thi năm nay tiếp tục được Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi lưu ý là một khâu rất quan trọng trong công tác tổ chức kỳ thi; yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về đề thi, bài thi, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình các bước nghiêm ngặt đảm bảo an ninh, an toàn.

Nội dung đề thi được học sinh, phụ huynh và dư luận đánh giá cao, phát huy được suy nghĩ, cảm nhận và năng lực của học sinh; các câu hỏi rõ ràng, cấu trúc đề giữ ổn định như mọi năm. Bên cạnh các câu hỏi nhận biết đơn giản vẫn có các câu vận dụng cao, giúp phân loại học sinh tốt.

Có thể nói đề thi vừa sức, rất sát với chương trình học tập của học sinh, giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây. Bên cạnh đó, đề thi vẫn có sự phân hóa để đảm bảo yêu cầu, tính chất của một đề thi để phục vụ công tác tuyển sinh với số lượng rất đông thí sinh.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, ngày 9/7, Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 ở các trường. Sau khi biết điểm chuẩn, từ 13h30 ngày 10/7 đến 17h ngày 12/7, học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.