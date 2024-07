Công bố điểm Kỳ thi đánh giá Bộ Công an năm 2024: Cách tra cứu chính xác nhất

Công bố điểm thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024

Bộ Công an đã chính thức công bố điểm Kỳ thi đánh giá năm 2024. Như vậy, lịch công bố điểm thi có thay đổi so với kế hoạch dự kiến trước đó là ngày 18/7.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 diễn ra vào ngày 7/7 với sự tham dự của gần 18.000 thí sinh. Đây là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu.

Thí sinh thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024. Ảnh: Tào Nga

Ngay sau khi công bố điểm thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024, c ăn cứ theo Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an năm 2024, các thí sinh có thể tra cứu điểm thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an tại website của các học viện, trường CAND.



Bước 2: Tại mục Tra cứu điểm thi chọn kỳ thi: Điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024.

Bước 3: Điền chính xác thông tin số báo danh, căn cước công dân và mã bảo vệ rồi bấm vào nút "Tra điểm" để tra cứu điểm thi.

Sau khi công bố điểm bài thi đánh giá, nếu có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh chú ý nắm lịch phúc khảo và mẫu đơn theo hướng dẫn của các trường CAND, nơi thí sinh đăng ký. Thời gian nhận đơn phúc khảo của một số học viện, trường CAND dự kiến thực hiện từ khi biết điểm thi đến hết ngày 23/7 (nhận trực tiếp trong giờ hành chính).

Theo kế hoạch dự kiến, trong ngày 20/8, trên cơ sở trao đổi dữ liệu của Bộ GD&ĐT, các học viện, trường đại học CAND sẽ thông báo kết quả trúng tuyển của thí sinh. Việc tiến hành thủ tục chiêu sinh, nhập học cho thí sinh trúng tuyển sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23-27/9.

Công thức tính điểm xét tuyến vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỉ lệ 60%.

Học viện Cảnh sát Nhân dân ra mắt phần mềm hỗ trợ tính điểm xét tuyển

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa ra mắt phần mềm hỗ trợ tính điểm xét tuyển năm 2024. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí và các thí sinh có thể ứng dụng tính điểm xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Thí sinh truy cập vào địa chỉ: http://tuyensinhhvcsnd.com để tính toán vì công thức tính điểm của các trường CAND.

Giao diện phần mềm hỗ trợ tính điểm thi. CMH