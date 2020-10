Công bố trao giải "Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu"

Ban tổ chức đã chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 18 giải phụ và khuyến khích. Trong đó, lĩnh vực âm nhạc gồm 3 giải phụ và 15 giải khuyến khích (5 ca khúc được trao giải khuyến khích và tác phẩm hợp xướng được 2 giải khuyến khích).



Ở lĩnh vực sân khấu, ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích cho Tác phẩm sân khấu, 5 giải khuyến khích cho Kịch bản sân khấu.

7 giải C, lĩnh vực âm nhạc: Ca khúc 3 giải C, Hợp xướng 1 giải C , Khí nhạc và thính phòng 1 giải C; lĩnh vực sân khấu: Tác phẩm sân khấu 1 giải C, Kịch bản sân khấu 1 giải C.

6 giải B, lĩnh vực âm nhạc: Ca khúc 2 giải B, Hợp xướng 1 giải B, Khí nhạc và thính phòng 1 giải B; lĩnh vực sân khấu: Tác phẩm sân khấu 1 giải B , Kịch bản sân khấu 1 giải B.

4 giải A, lĩnh vực âm nhạc: Ca khúc 1 giải A, Hợp xướng 1 giải A, Khí nhạc và thính phòng 1 giải A; lĩnh vực sân khấu: Kịch bản sân khấu 1 giải A.