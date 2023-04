Cộng đồng cư dân trẻ với lối sống đẹp, văn minh tại DIYAS

Câu chuyện phong cách sống của người trẻ tại DIYAS

DIYAS – Thương hiệu căn hộ studio DIY 4.0 dành riêng cho giới trẻ, mang đến vô vàn ấn tượng với hàng trăm căn hộ tại đây là hàng trăm phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt, đa dạng màu sắc và hình thành một tổ hợp không gian sống trẻ trung, hiện đại.

Đặc biệt hơn, các cư dân sống tại căn hộ thuộc thương hiệu DIYAS đều là những người trẻ đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại TP.HCM. Họ là những người trẻ có tri thức, năng động, sáng tạo và có chung đam mê DIY (do it yourself) - tự tay làm mọi thứ theo sở thích cá nhân.

Mỹ Duyên (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Còn gì tuyệt vời bằng việc được sống trong khu căn hộ với cộng đồng là những người trẻ có tri thức, văn minh và lối sống đẹp. Ở đây, tôi có được sự an tâm mọi mặt từ an ninh đảm bảo, không gian sống yên tĩnh và còn nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm có chung sở thích, đam mê. Không những thế, mức giá của dự án cực phù hợp với thu nhập, tài chính của những người trẻ".

Mỹ Duyên hào hứng khi nói về không gian sống tại DIYAS

Tính kết nối, chia sẻ được thể hiện rõ nét trong phong cách sống của cộng đồng cư dân trẻ tại DIYAS. Từ chia sẻ những tiện ích chung như DIYAS Lab, phòng giặt sấy, khu sinh hoạt chung,… Cho đến chia sẻ cơ hội nghề nghiệp, hỗ trợ, học hỏi, giao lưu kết nối với nhau qua cộng đồng liên minh DIY 4.0 DIYAS (Do It Yourself Alliances) với hơn 10 triệu thành viên.

"Tôi đã được trải nghiệm mọi tiện ích tại dự án. Đặc biệt, với khu DIYAS Lab đa dạng dụng cụ từ máy cưa cầm tay, máy in 3D, máy cắt laser… cùng sự hỗ trợ từ các bạn Supporter, tôi có thể dễ dàng tái chế những thứ tưởng chừng đã cũ hay không còn sử dụng, thành những vật dụng hữu ích, trang trí ngôi nhà thêm xinh xắn và biến đó trở thành căn hộ độc nhất mang màu sắc, cá tính riêng của tôi." – Nhật Anh (26 tuổi, TP.HCM) hào hứng nói.

Lối sống sống xanh, gắn liền với các giải pháp bảo vệ môi trường 3R (Reduce – Reuse – Recycle) được thể hiện rõ nét trong phong cách sống của các cư dân trẻ tại DIYAS. Họ DIY những đồ vật hữu ích như bàn ghế, tủ, tranh ảnh, kệ sách… từ việc tái chế các vật dụng, vật liệu cũ nhằm tiết kiệm chi phí mua sắm, giảm thiểu rác thải ra môi trường, đúng với tinh thần và định hướng phát triển bền vững với thiên nhiên, khi phát triển thương hiệu nhà ở này.

Nhiều hoạt động DIY, sáng tạo tại DIYAS

Cộng đồng với hơn 20.000 chủ nhân trẻ tại DIYAS

DIYAS là thương hiệu bất động sản nhà ở dành riêng cho giới trẻ, chủ đầu tư khuyến khích người trẻ được tự do sáng tạo không giới hạn trong chính ngôi nhà của mình. Với môi trường sống theo thiết kế vườn start up, khuyến khích người trẻ kinh doanh trí tuệ để làm chủ tài chính, các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo mọi ý tưởng kinh doanh từ đơn giản đến điên rồ nhất với sự đóng góp ý kiến, sự hỗ trợ và lan tỏa từ cộng đồng liên minh DIYAS qua các hoạt động sharing, expo... Không gian start up trải rộng từ những mô hình nghiên cứu công nghệ cao, đến quán cà phê DIY, shop thời trang, công ty design, mô hình kinh doanh AirBnB, Homestay, hay mua nhà và decor để bán lại…

DIYAS Lab với đầy đủ thiết hỗ trợ DIY hoàn toàn miễn phí và cũng là nơi trưng bày các vật phẩm sáng tạo của cư dân

Để cộng đồng người trẻ được chạm đến giấc mơ làm chủ ngôi nhà đầu tiên trong cuộc đời, chủ đầu tư thương hiệu DIYAS có chính sách giá phù hợp với thu nhập, khả năng tài chính của các đối tượng này cùng chính sách hỗ trợ tài chính "có job – có nhà".

"Hiểu rằng nhóm người trẻ là động lực phát triển của thành phố nhưng họ lại rất khó tiếp cận đến các dự án nhà ở vì còn hạn chế về thu nhập. Chính vì thế, chúng tôi phát triển thương hiệu DIYAS – tiên phong trong cách mạng nhà 4.0, với những chính sách riêng để họ dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ có nhà thành phố, được tự do sáng tạo và sống cùng cộng đồng trẻ chung đam mê, văn minh và kết nối để cùng nhau phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng 20.000 căn DIYAS khác đến năm 2025, dọc theo tuyến Metro số 2 để các cư dân trẻ di chuyển dễ dàng đến nơi làm việc, học tập tại thành phố" – Đại diện đơn vị chủ đầu tư CT Group chia sẻ.