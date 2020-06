Công nghệ 4.0 giúp gà San Hà sạch cỡ nào?

Công ty TNHH San Hà (Sanhafoods) thành lập năm 2008, tiền thân là Cơ sở Ngọc Hà hoạt động từ năm 1991.

San Hà chuyên sản xuất, kinh doanh thịt gia cầm, thủy cầm tươi sống, đông lạnh, thực phẩm chế biến; thịt nhập khẩu; chăn nuôi trang trại và chuỗi cửa hàng tiện lợi SanhaFoodstore.

Một nhà máy của San Hà.

Với đội ngũ 1.200 cán bộ nhân viên, sở hữu 4 nhà máy công nghệ tiên tiến châu Âu, có thể cung ứng cho thị trường tới 120 tấn sản phẩm/ngày.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ NNPTNT trong chuyến thăm, làm việc tại San Hà.

Cụ thể, 4 nhà máy của San Hà đặt tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An); trung tâm giết mổ An Nhơ (quận Gò Vấp, TP.HCM); nhà máy Đại Nam (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); nhà máy PHong Hiền (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Trang trại của San Hà.

San Hà còn có đội vận chuyển 100 xe tải chuyên dụng, gắn thiết bị bảo ôn nhằm đảm bảo sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.

Sản phẩm của San Hà được người tiêu dùng lựa chọn.

San Hà phân phối qua hệ thống siêu thị trong cả nước, chợ đầu mối, chợ truyền thống, các công ty, khu công nghiệp, trường hợp... hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi của mình.

Gà được nuôi theo quy trình hoàn toàn khép kín.

Trại gà đẻ hơn 1ha tại huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) của San Hà được chăn nuôi theo quy trình khép kín. Gà mẹ được chăm sóc kỹ lưỡng cho chất lượng trứng tốt. Mỗi ngày đều đảm bảo việc cung ứng hơn 35.000 quả đến hệ thống các siêu thị, các công ty chế biến thực phẩm, chuỗi cửa hàng tiện lợi SanhaFoods. Nguồn nguyên liệu đáp ứng tiêu chí "Trứng tươi, mùi vị thơm ngon, dinh dưỡng".

Sản phẩm thịt gà San Hà.

San Hà có 150 trại với trên 12 triệu con gà, vịt bao gồm các trang trại do công ty tự chăn nuôi và liên kết chuỗi chăn nuôi với nông dân đạt chứng nhận VietGAP, trang bị dây chuyền, máy móc hiện đại ứng dụng công nghệ cao, các trại được kiểm soát định kỳ nguồn nguyên liệu chất lượng đạt chứng nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn", cung ứng hơn 100.000 con/ngày.



Sản phẩm được giám sát kỹ lưỡng.

Về vận chuyển, San Hà có 30 xe tải vận chuyển gà nguyên liệu từ chuồng trại về nhà máy và 100 xe tải được trang bị hệ thống lạnh, đảm bảo nhiệt độ, bảo quản sản phẩm, cung ứng khắp cả nước.

Nhiều năm qua, ngoài chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, San Hà còn tham gia nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội với giá trị nhiều tỉ đồng. Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 2.200 tỉ đồng.