Cụ thể, theo thông tin vừa cập nhật thì các công ty công nghệ hàng đầu của Đài Loan đã bị sụt giảm doanh thu lớn nhất trong ít nhất một thập kỷ vào tháng trước, theo dữ liệu của Nikkei, báo hiệu sự suy giảm nhu cầu về chip và các thiết bị điện tử khác có thể ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu.

Mười chín nhà sản xuất công nghệ Đài Loan cung cấp cho những công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft và công ty khác đã tạo ra tổng cộng 1,07 nghìn tỷ Đô la Tân Đài Tệ (35,3 tỷ USD) trong tháng 3, giảm trung bình 18,5% so với cùng kỳ năm trước đó, và là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2013.

Công nghệ Đài Loan bị sụt giảm doanh số do chip và PC sụt giảm. Ảnh: @AFP.

Doanh thu tại Hon Hai Precision Industry, nhà lắp ráp chính của Apple hay còn gọi là Foxconn, giảm 21%. Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), xưởng đúc chip lớn nhất thế giới, chứng kiến doanh thu giảm 15,4%, lần giảm đầu tiên như vậy trong khoảng 4 năm.

Có 16 trong số 19 công ty có doanh thu giảm trong tháng 3/2023, con số cao nhất trong 10 năm kể từ khi Nikkei bắt đầu theo dõi doanh thu tại các nhà sản xuất công nghệ trong danh sách Asia300.

Doanh thu giảm cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm kỹ thuật số đã suy giảm như thế nào kể từ đỉnh điểm của đại dịch. Sự lan rộng của hình thức làm việc từ xa và học trực tuyến đã thúc đẩy việc mua máy tính cá nhân và các thiết bị kỹ thuật số khác, đồng thời nhu cầu mạnh bất thường đối với chất bán dẫn đã gây ra tình trạng thiếu hụt kéo dài.

Quanta Computer, nhà sản xuất PC theo hợp đồng lớn thứ ba thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng nề do nhu cầu về PC nhanh chóng giảm sút do sự bùng nổ do đại dịch gây ra. Doanh thu của họ đã giảm 15,9% trong tháng 3.

Trong quý đầu tiên của năm, tổng số lô hàng PC toàn cầu đạt 56,9 triệu chiếc, giảm 29% so với quý trước đó, theo một báo cáo trong tuần qua từ công ty nghiên cứu thị trường Hoa Kỳ IDC. Các lô hàng máy tính Apple giảm 40,5%.

Các nhà cung cấp công nghệ của Apple, Microsoft chứng kiến doanh thu giảm gần 20% trong tháng 3, cũng là mức giảm lớn nhất trong một thập kỷ. Ảnh: @AFP.

Các lô hàng PC của Tập đoàn Lenovo của Trung Quốc, công ty dẫn đầu ngành công nghiệp toàn cầu, đã giảm 30,3%. HP chứng kiến lượng hàng xuất xưởng giảm 24,2% và Dell Technologies giảm 31%.

Nhu cầu về PC yếu cũng gây thiệt hại cho các nhà sản xuất màn hình tinh thể lỏng và nhà sản xuất chip. Doanh thu tại nhà sản xuất LCD Đài Loan AUO giảm 31,6% trong khi doanh thu hàng đầu giảm 26,8% tại công ty ngang hàng Innolux.

Ngành công nghiệp bán dẫn đang phải đối mặt với những cơn gió ngược. Nanya Technology, công ty dẫn đầu về công nghệ bộ nhớ DRAM, đã chứng kiến doanh thu tháng 3 giảm 68,1%.

Ngay cả TSMC cũng không thể bắt kịp xu hướng. Nhà sản xuất theo hợp đồng này dự kiến sẽ báo cáo mức tăng doanh thu chỉ 3,6% trong quý đầu tiên của năm 2023, với mức giảm 10,6% về lợi nhuận ròng, theo dự báo từ Dịch vụ Đầu tư Fubon của Đài Loan.

Fubon dự đoán doanh thu và lợi nhuận của TSMC đều sẽ giảm trong quý hai và quý ba tiếp theo. Trong cả năm, doanh thu trung bình sẽ giảm 5,2% trong khi lợi nhuận ròng sẽ giảm 23,4%, theo Fubon. Đây sẽ là lần giảm lợi nhuận ròng cả năm đầu tiên của TSMC sau 4 năm, đảo ngược mạnh so với mức tăng 70% vào năm 2022.

Các nhà máy của TSMC đã hoạt động hết công suất vào năm ngoái, nhưng hiện tại "một số dây chuyền sản xuất đang hoạt động ở mức khoảng 50% do nhu cầu yếu hơn, đặc biệt là từ ngành công nghiệp PC", theo nguồn tin từ một nhà sản xuất có liên kết với TSMC.

Đối mặt với doanh thu giảm mạnh, gã khổng lồ bán dẫn Đài Loan TSMC đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Hoa Kỳ về các khoản trợ cấp mà họ sẽ nhận được khi xây dựng các cơ sở sản xuất mới trị giá 40 tỷ USD ở Arizona.

Các khoản đầu tư của TSMC tại Hoa Kỳ là một phần trong động thái chiến lược của nhà sản xuất chip nhằm mở rộng ra ngoài Đài Loan, do căng thẳng chính trị của chính quốc gia này với Trung Quốc, cũng như cuộc chiến thương mại chip của Hoa Kỳ với Trung Quốc đang diễn ra, đang đặt các công ty trên toàn cầu vào tầm ngắm. Căng thẳng thương mại đang đến vào thời điểm các nhà sản xuất chip thấy mình đang ở trong một môi trường thị trường có nhu cầu suy yếu đáng kể so với những năm trước.

Các nhà nghiên cứu của IDC cũng dự đoán doanh số bán hàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới — do nhu cầu tăng đột biến do đại dịch gây ra cuối cùng cũng giảm dần — nhưng cho biết các chu kỳ làm mới bình thường có thể bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 2024, giúp hồi sinh thị trường trở lại. Ảnh: @AFP.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nanya Technology Lee Pei-ing cho biết giá DRAM đã giảm 7% đến 9% trong quý đầu tiên, nhưng giá sẽ tiếp tục giảm trong quý hai do hàng tồn kho vẫn cần được giải phóng.

Jitesh Ubrani, giám đốc nghiên cứu tại IDC, cho biết lượng hàng tồn kho trên kênh cho PC "vẫn cao hơn nhiều". "Ngay cả khi giảm giá mạnh, các kênh và nhà sản xuất PC có thể dự đoán rằng hàng tồn kho tăng cao sẽ tiếp tục vào giữa năm và có khả năng vào quý thứ ba".

Một số nhà sản xuất sẽ không thấy sự phục hồi hoàn toàn cho đến năm sau hoặc muộn hơn, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế ở Hoa Kỳ và Trung Quốc ở mức độ thế nào.

